憧れ ★美品【BURBERRY バーバリー】2WAY ◎ショルダー◎トートバッグ ショルダーバッグ

ご覧いただき、ありがとうございます♪

PRADA プラダ ロゴプレート ショルダーバッグ ベージュ ブランド



GG マーモントキルティングスモールショルダーバッグ



ルイヴィトン マヒナ レザー ベラ M57201 ショルダーバッグ ハンドバッグ

バーバリー、ノバチェック柄の2WAYバッグです。

超美品 マルベリー ベイズウォーター ショルダーバッグ 03-23050801

トートバッグ、ショルダーバッグ、ご気分に合わせてお使い下さい。

DIESEL Dロゴエンボス ラウンドクロスボディーバッグ レザー 本革 黒



クレージュ◆ミニショルダーバッグ



【良品】HIROFU ワンショルダーバッグ フラップ Hロゴ ブラウン



最終値下げマイケルコース南京錠付きバック

ショルダーベルトには滑り止めがついているので、肩から滑りません。

☆定番デザイン☆ミュウミュウ 2way ショルダーバッグ ハンドバッグ レザー

また、バッグを置いた際も自立するので、とても気持ちよくお使い頂けます。

イルビゾンテ 型押しロゴ ハーフムーンショルダーバッグ ポシェット ブラック



repetto レペット ショルダーバッグ

大きさは、A4のファイルが横にも縦にも入ります。

人気 オールドグッチ GUCCI 斜め掛け シェリーライン GG 柄

気になる重さは約700g（参考：タマゴMサイズの1個の重さは約60gです）です。

新品、未開封 マークジェイコブス スナップショット ショルダーバッグ



【極美品】agnes b VOYAGEアニエスベー ショルダーバッグ

usedのため小傷ありますが大きく目立つ傷はなく、気持ちよくお使い頂けるお品かと思います。

イヴサンローラン YSL プレートロゴ フラップ ヴィンテージ ショルダーバッグ



✨美品✨COACH ショルダーバッグ 斜めがけ 肩がけ ミニバッグ ブラック

簡易包装にてお送りします。

CHANEL シャネル ショルダーバッグ マトラッセ25



ロエベ マイア ショルダーバッグ



限定版 PARIS/64 ショルダーバッグ



CHANEL ビンテージ チェーンバッグ

【サイズ】

プラダ ショルダーバッグ 斜めがけ可

幅34㎝ 高さ33㎝ マチ14㎝

まーくん様専用 クロエ レザー ショルダーバッグ ヴィンテージ ブラウン

◎丁寧に測定をしていますが、素人の採寸のため多少の誤差はお許し下さい。

専用◇極美品◆CHANEL◆マトラッセ パリ限定 Wフラップチェーンショルダー



✨美品✨ GUCCI ショルダーバッグ 丸型 シェリーライン インターロッキング



ショルダーバッグ FURLA フルラ 未使用 2way バッグ

♥即購入OK♥です。

ジバンシー GIVENCHY 2way ショルダーバッグ ハンドバッグ

(2点以上ご購入される方は、お値引きいたしますので、メッセージをお願いします)

グッチ 515V GGマーモントスモールショルダーバック GGキャンバス



ポロサスクロコダイル革を使用したポシェット※黒シルバー



シャネル CHANEL マトラッセ チェーンショルダー シリアル Gカード



HERMESエルメス spring2021コレクションバッグ



ジャマンピュエッシュ ビーズ&スパンコールバッグ3点 新品未使用‼️

柄・デザイン···チェック

ハワイ限定色 miumiu ショルダーバッグ

バッグサイズ···A4サイズ収納可

商品の情報 ブランド バーバリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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商品の情報 ブランド バーバリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【新品未使用】LOEWE★ ゲート デュアルバッグ ミニ【大幅値下】YSL サンローラン ショルダーバッグ チェーンウォレット 黒金ノバチェックショルダーバッグ【PRADA】ミニショルダーバッグ ピンク ナイロン ピンク 三角プレートPolène Numéro Un テラコッタ【希少】CELINE セリーヌ バッグ ワンショルダー ホワイトステラマッカートニー ハンドバッグ ショルダー 2way ポーチ付 グレージュケイトスペード ニコラ キルティング チェーン ショルダーバッグ 黒LOEWE ロエベ BALOON バルーンバッグ キャンバスxレザー ネイビートリーバーチモノグラムフラワーバケットバッグ