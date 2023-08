返品&値下げ交渉はお断りしております。

値下げコメントはスルーさせていただきます。

複数商品をご購入の方は値下げさせていただきます。

定価 16000円くらい

とてもレアなアイテムです。

新品未使用はなかなか出回っていないと思います。

NIKE ウィンドランナー

NIKE WINDRUNNER

NIKE WINDPROOF HOODED

Sサイズ

大きめな作りです。Mサイズの方に良いと思います。

NIKE × sacai コラボのデザインを、

広く認知してもらう為にNIKE単体ブランド名義でsacaiモデルを再現したモデルだそうです。

身幅 56cm 着丈66cm

素人採寸です。

カラー ネイビー×ブラック

新品未使用です。

目立った汚れはないと思います。

見落としがある場合がございます。

ご理解の上、ご購入下さい。

神経質な方はご購入をご遠慮下さい。

商品を梱包する際、折り畳む場合がございます。商品に多少のシワが出来る場合がございますが、ご理解下さい。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

返品&値下げ交渉はお断りしております。値下げコメントはスルーさせていただきます。複数商品をご購入の方は値下げさせていただきます。定価 16000円くらいとてもレアなアイテムです。新品未使用はなかなか出回っていないと思います。NIKE ウィンドランナーNIKE WINDRUNNERNIKE WINDPROOF HOODEDSサイズ大きめな作りです。Mサイズの方に良いと思います。NIKE × sacai コラボのデザインを、広く認知してもらう為にNIKE単体ブランド名義でsacaiモデルを再現したモデルだそうです。身幅 56cm 着丈66cm素人採寸です。カラー ネイビー×ブラック新品未使用です。目立った汚れはないと思います。見落としがある場合がございます。ご理解の上、ご購入下さい。神経質な方はご購入をご遠慮下さい。商品を梱包する際、折り畳む場合がございます。商品に多少のシワが出来る場合がございますが、ご理解下さい。BEAMSURBAN RESEARCHBEAUTY &YOUTH ビューティ&ユースEDITIONTOMORROWLANDRon Herman RHC ロンハーマンNIKE LABNIKE ACGsacai サカイ

