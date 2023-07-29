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大人気の WIND AND SEA ウィンダンシー WDS×IT'S A LIVING L Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

商品の説明

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商品の情報

商品のサイズL
ブランドウィンダンシー
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商品をご覧になって頂きありがとうございます。ご購入の際は、自己紹介をご覧になってから、お願い致します。★自己紹介を見られない方が多いので簡単に記載★◎出品商品は全て即購入可能ですWIND AND SEA（ウィンダンシー）× its a living のTシャツです●発送予定方法ネコポス（出品価格は送料込み金額です）●購入先ブランドリユースショップused購入●サイズ　L肩幅　約47cm身幅　約51cm袖丈　約20cm着丈　約71cm168cm 54kgで着用素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください●カラーホワイト●素材綿 100%●状態usedです白なので良く見ると細かな汚れがあるかもしれませんが比較的、綺麗な状態だと思います一般的にホワイトTシャツのused程度だと思います●その他、注意事項木村拓哉さん（キムタク）が良く着用しているウィンダンシーです♪人気の its a living とのコラボ企画で木村拓哉さん着用モデルの色違いです木村拓哉さんはブラックを着用されています完売商品の人気モデルです♪1枚、インナーどちらでも使える優秀デザインです(*´∀`)♪誰が見てもWIND AND SEAと解るデザインですスプレーの文字は薄いベージュグレー的な色味でさりげない配色で絶妙です(˃̵ᴗ˂̵)♪Fine、ocean、Safari、ロンハーマン、スタカリ...好きな方に！気に入っていますが、他で欲しい物がありますので探されてる方がいましたら宜しくお願い致します^ - ^他の商品も出品してますので良かったらご覧下さい（出品商品）HRM HR.MAKET ハリウッドランチマーケット ハリラン RHC Ron Herman ロンハーマン RALPH LAUREN WIND AND SEA ウィンダーシー STANDARD CALIFORNIA スタンダードカリフォルニア スタカリ supreme シュプリーム Champion NEW ERA VANS NIKE adidasTシャツ スウェット デニム CAP スニーカーカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報

商品のサイズL
ブランドウィンダンシー
商品の状態目立った傷や汚れなし

大人気の WIND AND SEA ウィンダンシー WDS×IT'S A LIVING L Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

46分钟前

大人気の WIND AND SEA ウィンダンシー WDS×IT'S A LIVING L Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

¥10,500 ¥8,925

(税込) 送料込み
10
10
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商品の情報

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出品者

4219c5

 1765

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (10)

4219c5
大人気の WIND AND SEA ウィンダンシー WDS×IT'S A LIVING L Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし) 大人気の WIND AND SEA ウィンダンシー WDS×IT'S A LIVING L Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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