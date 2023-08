最大80％オフ！ des 【最終値下げ】COMME GARCONS チェック柄パンツ SHIRTS その他

コムデギャルソンシャツのウール製チェック柄のパンツSサイズです。

ウエスト約85cmですがサイドのアジャスターでかなり絞れるので普段75cmぐらいでも入りますが、昔のギャルソンらしいゆったりめで着用してました。

状態は良いと思いますが古着にはなりますのでご承知ください。

ご希望価格ございましたらお気軽にコメント下さい。

ウエスト 85

股上 30

股下 72

裾幅 22

太腿わたり 31

素人採寸ですのでご了承お願いします。

カラー···レッド

柄・デザイン···チェック

素材···ウール

商品の情報 商品のサイズ S ブランド コムデギャルソンシャツ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

