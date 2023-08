新年の贈り物 【Vivienne Westwood】希少 デニム セットアップ Gジャン/デニムジャケット

本商品をご覧頂き、ありがとうございます。

本商品をご覧頂き、ありがとうございます。ご購入前にプロフィールをご一読頂ければ幸いです。◾️仕様ブランド:・Vivienne Westwood MAN・ヴィヴィアン ウエストウッド マン▶︎ジャケット表記サイズ:44平置き計測:・肩幅_約43cm・身幅_約46cm・着丈_約56cm・袖丈_約61cm▶︎パンツ表記サイズ:44平置き計測:・ウエスト_約39cm・股上_約25cm・股下_約79cm・わたり_約23cm・裾幅_約16cm◾️状態使用に伴い、デニム特有の色落ちは若干ありますが、汚れやダメージはほとんどない美品です。Vivienneでは希少なデニムのセットアップです。ストレッチが効いているので、気軽に着用でき、動きやすい商品です。どうぞよろしくお願いいたします。以下のブランド等がお好きな方もぜひ。Paul Smith, Psycho Bunny, POLO, URBAN RESEARCH, BEAMS, EDIFICE, UNITED ARROWS, BEAUTY&YOUTH, GROBAL WORK, RAGE BLUE, HARE, YOHJI YAMAMOTO

