当店の記念日 CPOシャツ 《最終値下げ》BONCOURA モールスキン 36 ネイビー ミリタリージャケット

ご覧いただきましてありがとうございます。

ボンクラのCPOシャツ モールスキンになります。

※タグ有り

着用回数は3回で未使用に近い状態です。

首裏にのみ洗濯によるアタリが少しだけございます。

生地はハリや硬さがしっかりと残っております。

BONCOURA ボンクラ

CPOシャツ モールスキン

カラー:ネイビー

サイズ:36

身幅 56㎝

肩幅 49㎝

袖丈 59㎝

着丈 72㎝

定価 39,600円

CPOとは艦上の作業服をルーツとしたアウターシャツの事。

CPOはChief Petty Officer(アメリカ海軍下士官)の意味です。

胸ポケットはフラップ付き、ボタンはボンクラオリジナルのアンカーボタン。

アクセントとしてのこだわりのディテールです。

縫製はヴィンテージのミシンを使い綿糸で縫われているため、パッカリングや毛羽立ちといった経年変化が楽しめます。

高密度のモールスキンは毛足が短めとなっており、鈍い光沢のある上品な素材感が特徴の愛着湧く逸品です。

ご検討よろしくお願いいたします。

ユナイテッドアローズ、ビームス、ジャーナルスタンダード、トゥモローランド、エンジ二アードガーメンツ、オーラリー、コモリ、オーベルジュ、リー、ラングラー、リーバイス、デッドストック、ビンテージ、ヴィンテージ、シオタ、リゾルト、ウェアハウス

UNITED ALLOWS BEAMS JOURNAL STANDARD TOMORROW LAND ENGINEERD GARMENTS AURALEE COMOLI AUBERGE LEE wrangler Levi‘s deadstock vintage CIOTA RESOLUTE WAREHOUSE

などが好きな方にオススメです。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ボンクラ 商品の状態 未使用に近い

ご覧いただきましてありがとうございます。ボンクラのCPOシャツ モールスキンになります。※タグ有り着用回数は3回で未使用に近い状態です。首裏にのみ洗濯によるアタリが少しだけございます。生地はハリや硬さがしっかりと残っております。BONCOURA ボンクラ CPOシャツ モールスキンカラー:ネイビーサイズ:36身幅 56㎝肩幅 49㎝袖丈 59㎝着丈 72㎝定価 39,600円CPOとは艦上の作業服をルーツとしたアウターシャツの事。CPOはChief Petty Officer(アメリカ海軍下士官)の意味です。胸ポケットはフラップ付き、ボタンはボンクラオリジナルのアンカーボタン。アクセントとしてのこだわりのディテールです。縫製はヴィンテージのミシンを使い綿糸で縫われているため、パッカリングや毛羽立ちといった経年変化が楽しめます。高密度のモールスキンは毛足が短めとなっており、鈍い光沢のある上品な素材感が特徴の愛着湧く逸品です。ご検討よろしくお願いいたします。ユナイテッドアローズ、ビームス、ジャーナルスタンダード、トゥモローランド、エンジ二アードガーメンツ、オーラリー、コモリ、オーベルジュ、リー、ラングラー、リーバイス、デッドストック、ビンテージ、ヴィンテージ、シオタ、リゾルト、ウェアハウスUNITED ALLOWS BEAMS JOURNAL STANDARD TOMORROW LAND ENGINEERD GARMENTS AURALEE COMOLI AUBERGE LEE wrangler Levi‘s deadstock vintage CIOTA RESOLUTE WAREHOUSE などが好きな方にオススメです。

