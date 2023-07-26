【5％OFF】 本場筑前博多織　新品　着物　小紋　紬　未仕立て品　紋八寸名古屋帯　六通柄６ 着物

・お仕立て代(¥5,000) 込み

C317 作家物 帖佐美行作 在銘 美行 銀900 彫金細工 帯留め 和装小物

¥33,000

3k1100 袋帯 絹 夏帯 夏物 絽 白 銀色 波 柄物 和装

松葉仕立て→残布も必要

Hto-049 附け下げ 袷 広襟 正絹 五三桐紋 刺繍の幾何学柄 西陣高級袋帯



五3409-LL☆五嶋紐 長尺 帯締め 帯揚げ 高級セット LLプラスサイズ



2点同梱、6-105、6-86夏帯 名古屋帯 九寸 美品！高級 人気帯



特選 お召し 着物 単衣 身丈165.5cm 裄67cm L A831-12



正絹 上質な色無地 一つ紋 薄ブルーグレー 袷



AK-1045美智子妃殿下献上縮緬 浜縮緬 色無地 一ツ紋 正絹 広衿 着物



(訪問着) 落款有 黒地に模様 三松シルクケア

□■ 商品価格について

ヱビス■川島謹製 袋帯

帯を製造するにあたっての原材料(糸)→価格高騰のため、価格設定を致しました。できる限りお値打ち価格で出品しております。

【202306】唐子 アンティーク昼夜帯 名古屋帯



名古屋帯２点



訪問着 落款 薄ピンクベージュ系 雪輪 花模様 金彩 正絹 着物 袷 極美品



小千谷ちぢみ 反物 縮



【着】16330b 着物 訪問着 暈し ヱ霞に萩 椿 草花紋様



No.707 着物 正絹 袋帯 六通 新品未使用



❣️おおば❣️つづら袋帯❣️



小紋 桜柄 仕立て 小柄

□■ 商品詳細

厳選⬛️男前屋⬛️男長羽織⬛️正絹⬛️裄75丈104⬛️黒地⬛️和達人⬛️

・紋八寸名古屋帯 (六通)

【着】16027w 着物 小紋 花弁文様 お洒落柄

・ 絹 90%

#訪問着 しつけ糸付 #未使用 金銀色箔 茶入れ 松葉 楓 袷 正絹 10444

その他 10%

帯締め 渡敬 小桜レース 絣 「夏単衣」 5204

ポリエステル

No.47総刺繍訪問着[蘇州刺繍］グレー地小花短冊紋 未使用 未仕立て

分類外繊維(金銀糸)

訪問着 正絹 卒業式 大学生 セレモニースーツ 結婚式参列 黄緑



値下げ交渉ＯＫ！夏物 駒絽 青海波 小紋 正絹 Ｕ５７３

＜長さ＞ 約 490cm ＜幅＞ 約 31cm

cocoさま専用♡ オーダー品



アンティーク 絽縮緬の無双長羽織 秋草模様 希少！

○ 柄部分 → 約 280cm

丑首 高級 袋帯

○ 無地部分→ 約 210cm

AK-1221 夏着物 縦絽 絽織 銀箔 背伏せ付き 付下げ 正絹 広衿 着物



西陣織最高級袋帯未仕立（株）白綾苑大庭 栗皮地 道長栄華文 正絹 芯入仕立代込み



ちろるん様専用です。 有松絞り 浴衣 夏着物 薄物 蜘蛛絞り 柳絞り



紗織ブランド 草履 厚底 ハイヒール レース柄 ベージュ フリーサイズ u58



値下げ❤︎西陣紬❣️【雪月花】証紙付き グラデーション



210mo26◆極上の逸品！百貫華峰 手描き加賀友禅 最高級黒留袖 比翼付き◆



絞りの開祖 竹田庄九郎 小紋 総絞り 霞文 ますいわ屋扱い m-kh623

□■ 商品状態

【極美品】伝統工芸士 相見忠夫 両面六通柄袋帯 この道５０年記念作品

こちらは未仕立て品となっておりますので仕立て(手縫い：¥5,000)をご希望の方は購入される前にコメントいただけると助かります。

値下げ交渉ＯＫ！新品 草履 24cm 成人式 バッグ セット Ｓ３８１



【着】15999c 着物 紬 縦縞に花と幾何学文様



夏着物 正絹 紗紬“雪輪に刺繍花を乗せて涼やかな風に託す！”訪問着 C-52



【つづれ】名古屋帯 飛んでいる鳳凰



【202306】夏の着物♦️紗♦️正絹



さらに、お値下げ！総絞りの羽織と、紐のセット オーダーメイド



和装 草履バッグセット フォーマル 振袖 帯地 ゴールド フリーサイズ uz5

□■ お仕立て方法

単衣 黒地に花が描かれた小紋 地紋 着物

松葉仕立てまたは開き仕立てのどちらかになります。

訪問着 襦袢セット 値下げ中



小紋 枝桜 夜桜 暈し染め 黒地 金彩 mop2944



盛夏 裄69cm ロング寸 夏物 正絹駒絽 ３本絽 附下げ



♡着物リメイク♡大島紬オーダーページ(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)



本場大島紬 155cm ダークトーン j600



帯15。❀ 袋帯 美品 全通 正絹 名品



夏用 紗 六通袋帯 市松に花丸紋

□■ 発送方法

2023年 とこ様専用 開き仕立て 新品 単衣夏向き 麻 栗山吉三郎作 九寸帯

発送はゆうゆうメルカリ便(ゆうパック)になります。

専用帯281 ●高級 正絹 唐織 六通 名古屋帯

折りジワがつかないよう軽く三つ折りにして発送致します。(仕立て屋さんに確認済み)

正絹 九寸名古屋帯 紬 スワトウ 相良刺繍 長尺



R5-7★希少★正絹★サラム SALAMU ★袋帯 全通★ゴールド×ブラック



綴れ帯



裄丈70㎝ 着物 小紋 ぼかし染 お仕立→日本和裁技術院 正絹 美品



【訪問着】緑色に花と宝尽くし霞模様の着物



袋帯 紬地 お洒落用 カジュアル 着物



【匿名配送】螺鈿作家 岡島良山 高級 正絹 螺鈿細工 袋帯 黒 モダン

□■ お問い合わせ

豪華 未使用 色打掛 十二単風 婚礼 結婚式 花嫁 唐織 群鶴に雪輪 金糸

商品について気になることがあればお気軽にコメントして下さい。

値下げ！3点まとめ売り 紫織庵コラボ ふりふ 着物セット モダンハイヒール柄



西陣織 陰山織物 箔屋清兵衛 全通柄袋帯 保証書・共箱付 未使用m-3s2095



Y-604 トールサイズ 色無地 紅葉 流水文様 正絹 紋あり

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

・お仕立て代(¥5,000) 込み ¥33,000 松葉仕立て→残布も必要□■ 商品価格について帯を製造するにあたっての原材料(糸)→価格高騰のため、価格設定を致しました。できる限りお値打ち価格で出品しております。□■ 商品詳細 ・紋八寸名古屋帯 (六通) ・ 絹 90% その他 10% ポリエステル 分類外繊維(金銀糸) ＜長さ＞ 約 490cm ＜幅＞ 約 31cm ○ 柄部分 → 約 280cm ○ 無地部分→ 約 210cm□■ 商品状態こちらは未仕立て品となっておりますので仕立て(手縫い：¥5,000)をご希望の方は購入される前にコメントいただけると助かります。□■ お仕立て方法松葉仕立てまたは開き仕立てのどちらかになります。□■ 発送方法発送はゆうゆうメルカリ便(ゆうパック)になります。折りジワがつかないよう軽く三つ折りにして発送致します。(仕立て屋さんに確認済み)□■ お問い合わせ商品について気になることがあればお気軽にコメントして下さい。#八寸名古屋帯 #博多織 #博多帯 #着物 #新品 #六通 #伝統工芸品 #紋八寸名古屋帯 #博多 #帯 #和装 #新品未使用品 #未仕立て #本場筑前博多織 #紋 #名古屋帯 #お洒落 #おしゃれ #着物女子

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

袋帯 金色Soldリバーシブル岡山デニム麻混刺繍生地.オーガニックギンガムコットン半幅帯No.546 未使用シリーズ正絹金銀糸刺繍色紙訪問着 美品S-086 両国風景 友禅 訪問着 付下げ 正絹 広衿 一ツ紋