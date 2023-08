【一部予約販売中】 新品！フェスタリアK10YGダイヤモンドネックレWish upon a star ネックレス

フェスタリア K10YG ダイヤモンド ネックレスWish upon a star

First Star「明けの明星」

定価¥38,500税込

<Wish upon a starカード付き>

スコープとボックスは付属しません

素材:

【地金】K10イエローゴールド

【トップ(横×縦)】約6.3mm×約8.5mm

【チェーンの長さ】約40.0cm アジャスターカン有

【メインストーンのカット】Wish upon a star カット

【メインストーンのカラット数】0.05ct

【ダイヤモンドの総カラット数】0.05ct

元々持っていたものと同じものをギフトでいただきましたので、出品させていただきます。

「宵の明星〈一番星〉」とも呼ばれる金星は、まだ明るさが残る西の空に一番に輝き始める星。

そんな〈一番星〉をイメージしてデザインしたペンダントは、シンメトリーなイエローゴールドがダイヤ型を描き、中心には大小ふたつの星を映し出すWish upon a starダイヤモンドをセッティング。

少し厚みを持たせたフォルムで大人っぽい雰囲気に仕上げました。

お守りジュエリーとして毎日つけていただけるように、甘さをおさえたシンプルなデザインが魅力です。

宜しくお願い致します

