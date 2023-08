3.1 PHILLIP LIM

2019 PRE FALL プレフォール

※インナーは付きません。

とても軽い生地です。

マットでパラシュート素材のような軽さでハリのある生地です。

薄手すぎず、透けない生地です。

色はベージュキャメルです。

スナップボタン開閉なので楽です。

表記サイズに対しては細身ですので

(特にウエストから腰あたり)

こちらは4ですが、通常2、

大体S位の方に合います。

パンツはゆったりしています。

モデルさんはサイズ2、

こちらよりワンサイズ小さいサイズを

着用してます。

サイズ4

肩幅 切り替えなしドルマン風

身幅 大体 48

ウエスト幅 36

股上 35

股下 66

わたり幅 36

膝幅 28

裾幅 19

ヒップ 104

裏地なし

ポケットあり

ベルト取り外し可能

コットン60

ポリエステル40

中古ですが、それほど使用感はなく

綺麗なコンディションです!

カラー···ベージュ

柄・デザイン···無地

素材···コットン

季節感···春、秋、冬

使用のトルソー

バスト77CM、

ウエスト58CM

ヒップ85CMです。

随時追加&セールします!

発送方法をゆうゆうメルカリ便に変更も出来ます。

※購入前にお知らせ頂けますと、コンビニ受け取りに変更も

出来ます。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド スリーワンフィリップリム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

3.1 PHILLIP LIM2019 PRE FALL プレフォール※インナーは付きません。とても軽い生地です。マットでパラシュート素材のような軽さでハリのある生地です。薄手すぎず、透けない生地です。色はベージュキャメルです。スナップボタン開閉なので楽です。表記サイズに対しては細身ですので(特にウエストから腰あたり)こちらは4ですが、通常2、大体S位の方に合います。パンツはゆったりしています。モデルさんはサイズ2、こちらよりワンサイズ小さいサイズを着用してます。サイズ4肩幅 切り替えなしドルマン風身幅 大体 48ウエスト幅 36股上 35股下 66わたり幅 36膝幅 28裾幅 19ヒップ 104裏地なしポケットありベルト取り外し可能コットン60ポリエステル40中古ですが、それほど使用感はなく綺麗なコンディションです!カラー···ベージュ柄・デザイン···無地素材···コットン季節感···春、秋、冬使用のトルソーバスト77CM、ウエスト58CM ヒップ85CMです。随時追加&セールします!発送方法をゆうゆうメルカリ便に変更も出来ます。※購入前にお知らせ頂けますと、コンビニ受け取りに変更も出来ます。

