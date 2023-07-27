超大特価 幽冥唐刀 唐刀 刀装具 漢剣 模擬刀 模造刀 武具

種類···模造刀・模擬刀
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武具 刀装具 日本刀 模造刀 居合刀 魂を追う
全长:101.7cm
【唐刀一荷韻】武具 刀装具 日本刀 模造刀 居合刀 長尺 肋差 短刀
刃の長さ: 71.5cm
期間限定価格、送料無料。全長：50cm！アウトドアナイフ、ハンティングナイフ
柄の長さ: 26cm
幽冥唐刀 模造刀 模擬刀 漢剣 刀装具 唐刀
刃幅: 3.2cm
柄頭 縁 風景金象嵌
厚さ: 0.5cm
鉄地鍔 蟹の図
重量約: 1250g
鉄地・双龍図 透かし 南蛮鍔です。
装具: 鉄装具
天使の刃 武具 刀装具 日本刀 模造刀 居合刀
【武士一バクテリア】古兵器 武具 刀装具 日本刀 模造刀 居合刀
※測定法による誤差はご容赦ください
♦最終価格♦鉄鍔 鐔 (南蛮 龍透かし) 江戸時代 箱付き
【状態】
古兵器 武具 刀装具 日本刀 模造刀 居合刀『青影康熙』
(真剣作ですが、模造刀なので切れません！)
模造刀 模擬刀 武具 1本 刀掛け付き
写真では伝えきれない瑕疵がございますが、ご了承ください。
刀 かたな 剣 沖田総司 樋入刀身 中尺 模造刀 模擬刀 舞踊 大衆演劇 時代劇
鞘や刀身に経年の小さな傷はあったが、目立ったものではなかった。
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模造刀 軍刀 指揮等 サーベル
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種類···模造刀・模擬刀全长:101.7cm刃の長さ: 71.5cm柄の長さ: 26cm刃幅: 3.2cm厚さ: 0.5cm重量約: 1250g装具: 鉄装具※測定法による誤差はご容赦ください【状態】(真剣作ですが、模造刀なので切れません！)写真では伝えきれない瑕疵がございますが、ご了承ください。鞘や刀身に経年の小さな傷はあったが、目立ったものではなかった。