超大特価 幽冥唐刀 唐刀 刀装具 漢剣 模擬刀 模造刀 武具

種類···模造刀・模擬刀

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武具 刀装具 日本刀 模造刀 居合刀 魂を追う

全长:101.7cm

【唐刀一荷韻】武具 刀装具 日本刀 模造刀 居合刀 長尺 肋差 短刀

刃の長さ: 71.5cm

期間限定価格、送料無料。全長：50cm！アウトドアナイフ、ハンティングナイフ

柄の長さ: 26cm

幽冥唐刀 模造刀 模擬刀 漢剣 刀装具 唐刀

刃幅: 3.2cm

柄頭 縁 風景金象嵌

厚さ: 0.5cm

鉄地鍔 蟹の図

重量約: 1250g

鉄地・双龍図 透かし 南蛮鍔です。

装具: 鉄装具

天使の刃 武具 刀装具 日本刀 模造刀 居合刀



【武士一バクテリア】古兵器 武具 刀装具 日本刀 模造刀 居合刀

※測定法による誤差はご容赦ください

♦最終価格♦鉄鍔 鐔 (南蛮 龍透かし) 江戸時代 箱付き

【状態】

古兵器 武具 刀装具 日本刀 模造刀 居合刀『青影康熙』

(真剣作ですが、模造刀なので切れません！)

模造刀 模擬刀 武具 1本 刀掛け付き

写真では伝えきれない瑕疵がございますが、ご了承ください。

刀 かたな 剣 沖田総司 樋入刀身 中尺 模造刀 模擬刀 舞踊 大衆演劇 時代劇

鞘や刀身に経年の小さな傷はあったが、目立ったものではなかった。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

種類···模造刀・模擬刀全长:101.7cm刃の長さ: 71.5cm柄の長さ: 26cm刃幅: 3.2cm厚さ: 0.5cm重量約: 1250g装具: 鉄装具※測定法による誤差はご容赦ください【状態】(真剣作ですが、模造刀なので切れません！)写真では伝えきれない瑕疵がございますが、ご了承ください。鞘や刀身に経年の小さな傷はあったが、目立ったものではなかった。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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