ご覧下さいましてありがとうございます。

気持ちの良いお取引を心がけておりますので宜しくお願い致します。

〇即購入大歓迎

〇コメントのやり取りの最中でも

即購入の方が優先となりますのでご了承ください。

〇自宅にある

◎未使用のもの

◎使わなくなったもの

◎ハンドメイドの新品のもの

を出品しております。

商品説明

◎オリジナルデザインのワンピース新品の生地から作成

やや薄手の麻70%綿30%です。

大変柔らかく軽くさらっとしたカーキグリーンの麻の落ち着いた色合いが スッキリと上品。

春夏に快適に風を取り込み 爽やかに過ごせる着心地オススメの一品。

シンプルな揺れるラインが美しく、ふわっと体を優しく包みます。

適度なゆったり感がお身体の全体のラインを すっきりと見せてくれます。

上品で洗練されたイメージに 魅せてくれます。

お袖も丸くふっくら仕上げ。

首元は紐で後ろ結びです。

日焼けなど首もとが気にならない デザインです。

中に折り込んで丸首風にも アレンジ可能。

着脱も楽で簡単。

コーディネイトに悩むことなく

アクセサリーでゴージャスな雰囲気に即チェンジ。

多様な着こなしで お出かけ着に大活躍します。 とても軽い着心地なので 長時間の着用にも疲れる事なく 快適に過ごす事ができます。 かたいお呼ばれや結婚式、パーティなどにもリラックス出来ます。

又ジャケットやカーディガン、

シャツ、ウエストベルトに細身のパンツやカルソン、ペタンコシューズで合わせて 上品カジュアルで着こなして頂きやすい着丈になっております。

大変ご好評をいただいておりますオリジナルデザインです。

多様な着回しに出番の多い一品として 大活躍します。 きゅうくつさから解放される お気に入りの一点として お手持ちのお洋服の仲間に ぜひ加えてみて下さい。 年齢を選ばないデザインです。 大切な方へのプレゼントにもいかがでしょうか?

サイズおおよそ センチ

着丈 100 袖丈52脇 126

細かい事を気になさる方は ご購入をお控え下さいます様にお願い致します。

真珠のネックレスなど小物は付きません。

小さく折畳み発送させて頂きます。

◎未使用品でも保管中の傷やほこり汚れなどが有る場合があります。

◎個人保管品にご理解願います。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

