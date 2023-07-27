豪華で新しい MM様専用　白蝶真珠　12mm イヤリング　K14WG イヤリング

白蝶真珠のネジバネ式のイヤリングです。

DIOR ピアス ゴールド

ボタン型ですが正面からはラウンドに見えます。

Vintage CHANEL ボタン型 イヤリング 34ｍｍ 97Ｐ RED

大珠なので、華やかで素敵です。

シャネル ヴィンテージイヤリング 31 RUE CAMBON TEL



美品 フェスタリア K10 イヤリング

真珠

ヴィンテージCHANEL ピンクスカルイヤリング

サイズ 直径 約12ミリ(最大)

エリザベスバウワー ペタルフラワー イヤリング

カラー ホワイト

【美品 鑑定済】CHANEL イヤリング パール ラインストーン ゴールド金具



K18大粒マベパールイヤリング

金属素材 14金ホワイトゴールド(刻印あり)

Acne Studios シルバーHeartチャーム イヤカフ

※シリコンカバーをお付けしました。

激レア 綺麗 オーロラ イヤリング



専用JF189★高級 エメラルド0.96ct プラチナ イヤリング

目立ったエクボや傷はなく、テリもあり綺麗な真珠だと思います。

TIFFANY ティファニー 750 オープンハート イヤリング



ete 天然石イヤリング

着用回数は少ないです。

ヴィンテージシャネルイヤリング正規品

ケースなしのお届けになります。

オルテンシア イヤリング Ortensia



イヴサンローラン 大ぶり ヴィンテージ ブルー ゴールド イヤリング

プロフィールを読んでください。

新品 DAISY LIN デイジーリン イヤリング ベルスウィング 現行品



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シャネル CHANEL ヴィンテージ イヤリング カメリア ココマーク



MM様専用 白蝶真珠 12mm イヤリング K14WG



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【新品未使用】エリザベスバウアー Anemone Dew Drop（イヤリング）



classic ko クラシックコー 蒔絵 イヤーカフ 白蝶貝



8147 エテ イヤーカフ イヤリング 切り替え スネークチェーントップ 箱付き



ビューティビースト



Shiro イヤリング



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CELINEセリーヌイヤリング ゴールド×ブラック



Ｋ１８イエローゴールド貝殻形状イヤリング



Dior CD ヴィンテージ イヤリング



クリスチャン ディオール ゴールド ストーン イヤリング ヴィンテージ



k18 イヤリング 翡翠

真珠

美品 TASAKI 田崎真珠 ゴールデンパール イヤリング

パール

Christian Dior CDロゴ ラインストーン ゴールド イヤリング

本真珠

CHANEL シャネル ビンテージ ヴィンテージ イヤリング

南洋真珠

Pt. アコヤ真珠イヤリング 10mm＆9.82mm ナチュラルグレー

ホワイト

Z1463 美品 エルメス エマイユ七宝焼きシェーヌダンクル柄ラウンドイヤリング

ラウンド

プラチナ 900 一粒 CZダイヤモンド 大粒 1ct イヤリング ネジ式 白金

シルバー

ベンアムン ビジューパールイヤリング

メンズ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

白蝶真珠のネジバネ式のイヤリングです。ボタン型ですが正面からはラウンドに見えます。大珠なので、華やかで素敵です。真珠 サイズ 直径 約12ミリ(最大) カラー ホワイト金属素材 14金ホワイトゴールド(刻印あり) ※シリコンカバーをお付けしました。目立ったエクボや傷はなく、テリもあり綺麗な真珠だと思います。着用回数は少ないです。ケースなしのお届けになります。プロフィールを読んでください。真珠パール本真珠南洋真珠ホワイトラウンドシルバーメンズ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Orgablanca イヤリングなるせさん専用 mellow 3点【R.ALAGAN/ララガン】TINY TINY PUFFY HOOPSイヤーカフ k18 ダイヤ0.14