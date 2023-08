ご覧いただきありがとうございます❗️

■カラー

ベージュ BEIGE

■仕様

ポケットの数

外側0

内側1

■付属品

特になし

■素材

レザー

キャンバス

■サイズ(cm)

・ヨコ:26.5

・タテ:21

・マチ:7

・ショルダー:90

・重量:380g

※平置き測定です。

※素人計測により、多少の誤差はご了承下さい。

■配送

宅配便

コンパクトにして、簡易梱包で発送させて頂きます。

※予告なく配送方法が変更になる場合がございます。

■購入場所

大手ブランド買取店

ストアのオークション(鑑定済み)

■状態

角スレや外装のシミなど多少の使用感はありますが、

目立った汚れや破れは見当たらず、全体的にキレイな状態。

まだまだ長くご愛用頂けるかと思います。

ご不明な点は購入前に必ず画像などからご確認をお願いします!

⚠️コメント、購入前に必ず注意事項、プロフィールの確認をお願い致します。

■注意事項

・バッグのみの出品になります。

・素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。

・あくまで中古品ですのでご理解頂ける方のみお買い求めください。

・トラブル防止のため、いかなる場合も

購入された方を最優先とさせて頂きます。

・プロフィール欄に記載の注意事項もご確認ください。

✨✨フォロー割引✨✨

お得なフォロー割を用意しております❗️

詳しくはプロフィールよりご確認ください(^^)

フォロワー限定セールなども行っているので、

是非フォローお待ちしております‼️

他にもたくさんの素敵な商品をご紹介中❗️

#FBsBrandAvenueBURBERRY

タイプ別はこちら❗️

#FBsBrandAvenueショルダーバッグ

古物商許可も頂いておりますので、ご安心ください!

管理番号 AE540130G

商品の情報 ブランド バーバリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧いただきありがとうございます❗️BURBERRY バーバリー ロゴノヴァチェック シャドウホースショルダーバッグ ワンショルダーバッグ斜めがけ 肩掛けバック かばん 鞄クロスボディビンテージ ヴィンテージレザー 本革 革 皮金具 ゴールド金具通勤 通学 旅行フォーマル エレガンス おしゃれ 素敵シンプル メンズ レディース■カラーベージュ BEIGE■仕様ポケットの数外側0内側1■付属品特になし■素材レザーキャンバス■サイズ(cm)・ヨコ:26.5・タテ:21・マチ:7・ショルダー:90・重量:380g※平置き測定です。※素人計測により、多少の誤差はご了承下さい。■配送宅配便コンパクトにして、簡易梱包で発送させて頂きます。※予告なく配送方法が変更になる場合がございます。■購入場所大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)■状態角スレや外装のシミなど多少の使用感はありますが、目立った汚れや破れは見当たらず、全体的にキレイな状態。まだまだ長くご愛用頂けるかと思います。ご不明な点は購入前に必ず画像などからご確認をお願いします!⚠️コメント、購入前に必ず注意事項、プロフィールの確認をお願い致します。■注意事項・バッグのみの出品になります。・素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。・あくまで中古品ですのでご理解頂ける方のみお買い求めください。・トラブル防止のため、いかなる場合も 購入された方を最優先とさせて頂きます。・プロフィール欄に記載の注意事項もご確認ください。✨✨フォロー割引✨✨お得なフォロー割を用意しております❗️詳しくはプロフィールよりご確認ください(^^)フォロワー限定セールなども行っているので、是非フォローお待ちしております‼️他にもたくさんの素敵な商品をご紹介中❗️#FBsBrandAvenueBURBERRYタイプ別はこちら❗️#FBsBrandAvenueショルダーバッグ古物商許可も頂いておりますので、ご安心ください!管理番号 AE540130G

マークジェイコブス デニムショルダー希少色✨プラダ ショルダーバッグ グラデーション風 サフィアーノレザー パープル⭐︎限定値下げ⭐︎russet ラシット 福袋2022 トートバッグ5/7お値下げしました!ルイヴィトンダミエアズールシラクーサ☆新品☆RIPANI リパーニ ハンドバッグCORNIOLA 黒GUCCI★アタッシェ ラージショルダー確実正規品 CAFUNE STANCE WALLET ショルダーバッグTelfar x UGG Shopping Bag Small【最終価格】ジミーチュウ スター スタッズ ショルダーバッグ 人気 黒