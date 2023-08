ALPHA INDUSTRIES×The DUFFER of ST.GEORGE アルファインダストリーズ×ダファーオブセントジョージ MA-1 フライトジャケット XS ブラック

ALPHA INDUSTRIES×The DUFFER of ST.GEORGEのコラボのMa-1 です。

フロントはダブルジップ仕様。

アルファインダストリーズ×ダファーオブセントジョージ MA-1 XS ブラック



中綿入りなので防寒性もあります。

ミリタリーの王道アイテムですが、無骨になりすぎず、コラボものらしく綺麗なシルエットに仕上がっています。

◆素材

表地、裏地 ナイロン 100%

充填物 ポリエステル 100%

衿、裾リブ アクリル 83% ポリエステル 15% ポリウレタン 3%

袖リブ アクリル 100%

◆状態

致命的な破れやダメージなく、一般的な古着レベルで、今後も問題なく使用いただけます。

◆カラー

黒系

モニターの画面の設定等で実際の色合いと異なる場合も御座いますので、よくわからない場合は必ず質問して確認した上での入札をお願いします。

◆サイズ

表記 :XS

着丈 62

身幅 50

肩幅 40

袖丈 63

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ザダファーオブセントジョージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

