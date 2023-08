sacai 21ss Suiting Coat

サカイの2021年春夏コレクションの春コートです。下に着ている服がうっすら透けて見えるほど薄く、暑い日も羽織れるコートとなっております。スーツのジャケットを裏返したところから着想を得たデザインで、春秋にぴったりのアイテムです。

カラーはネイビー

サイズは2です。

間違いなく名作だと思いますので、お探しの方はぜひこの機会にご検討ください。

購入後、2回ほど着用しておりますが

汚れなど一切ないため美品です。

定価約10万円ほどです。

付属品として換えボタンあります。

綾野剛さん着用の色違いになります。

SACAI JAPANタグ付きの正規品になります。

【詳細説明】

サカイの「Suiting Coat」ロングシースルージャケットです。

【M/L/U】メンズ

【製造番号】2

【詳細サイズ】

着丈:約101cm

肩幅:約43cm

袖丈:約69cm

身幅:約61cm

裾幅:約81cm

季節感···春、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド サカイ 商品の状態 未使用に近い

