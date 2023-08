こちらはイタリアの名門スーツブランド、ブリオーニのシャツになります。新品未使用です。

グッチ 花柄 シャツ メンズ



新品 HERRINGBONE CHECK SHIRT 最終値下げ

素材に拘っているブランドだけあって、非常に綺麗な光沢感があります。ボタン1つ1つにブリオーニの刻印が入っています。

Omar afridi/オマール アフリディ Omar Shirt 22ss



アユニ PEDRO BiSH Tシャツ グッズ

色味は絶妙な淡いターコイズブルーの様な色です。

極美品✨ H BAR C 60’ヴィンテージ ウエスタンシャツ 花柄刺繍

サイドの部分を青色に切り替えてあるのが、非常に美しいです。

【美品】SUGAR CANE シュガーケーン プルオーバー ヴィンテージ 復刻



Ermenegild Zegna / コットン レギュラーカラーシャツ

サイズ表記XL(平置き実寸)

PRADA シャツ

肩幅 48/袖丈 63/身幅 56/総丈 83/

お得意様割り引き オープンカラーシャツ2枚セット 虎柄 スカル 半袖 アロハ



SMOKEYJOES 刺繍プリント 長袖ポリステルシャツ

あくまで古着ですので、ご理解いただける方のご購入をお待ちしております。

サンサーフ sunsurf スペシャルエディションメンズ アロハシャツS 和柄



sun of the cheese サノバチーズ 半袖シャツ

ご質問等あればお気軽にコメント下さい。

Supreme x ダウボーイ コラボワークシャツ

カラー···ブルー

【入手困難!!】シュプリーム ✈︎ Credit Cards Shirt

シャツ種類···ドレスシャツ

WACKO MARIA THE NOTORIOUS ワコマリア アロハシャツ

袖丈···長袖

UNUSED/21AW/US2104/リボンシャツ/ベージュ/2

柄・デザイン···その他

★美品Sportsman/CAL-MADEレースアップS/SレーヨンシャツM

襟···レギュラーカラー

【美品】AVIREX ワンポイント刺繍ロゴ 開襟 アロハ 半袖シャツ 2XL

素材···綿(コットン)

80s ロングチャイナシャツ

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ブリオーニ 商品の状態 新品、未使用

こちらはイタリアの名門スーツブランド、ブリオーニのシャツになります。新品未使用です。素材に拘っているブランドだけあって、非常に綺麗な光沢感があります。ボタン1つ1つにブリオーニの刻印が入っています。色味は絶妙な淡いターコイズブルーの様な色です。サイドの部分を青色に切り替えてあるのが、非常に美しいです。サイズ表記XL(平置き実寸)肩幅 48/袖丈 63/身幅 56/総丈 83/あくまで古着ですので、ご理解いただける方のご購入をお待ちしております。ご質問等あればお気軽にコメント下さい。カラー···ブルーシャツ種類···ドレスシャツ袖丈···長袖柄・デザイン···その他襟···レギュラーカラー素材···綿(コットン)季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ブリオーニ 商品の状態 新品、未使用

【即完売】keboz ベールボールシャツ90s BANANA REPUBLIC オンブレチェック レーヨンシャツ L相当【VINTAGE】程度◎ スウェーデン軍 1940’s プルオーバー メタルシュプリーム Supreme Mesh Strip Footbalフットボール極美品 APC 長袖シャツ ブルー リネン調 オーガニックコットン L位希少 vintage 70s 大判ドット 赤紺色 ナイロン デザイン 柄シャツ