【正規逆輸入品】 ARC'TERYX アークテリクス HELIAD15 新品 ヘリアッド15 リュック/バックパック

アークテリクス

ヘリアッド ヒリアド15 バックパック

撥水加工を施したミニリップストップ素材を使用し、軽量で耐久性の高さが魅力のバックパック。コンパクトさがストロングポイントで、通勤・通学など毎日の必需品の持ち運びにはもちろん、旅行時にはスタッフバッグ代わりとしてお使いいただけます。ミニマルなデザインが都会的な景色にも、自然あふれるフィールドにもマッチしてくれます。

・素材

シリコンとポリウレタン加工の100D Cordura Mini Ripstop

・容量 15L

・重量 200g

・寸法

高さ:40cm、幅:25cm、奥行:20cm

・原産国 ベトナム

・カラー ブラック

新品、未使用、タグ付きです。

国内正規品です。

お値下げ不可とさせていただきます。

他サイトでも販売しておりますので、売り切れ次第出品を取り下げます。

早い者勝ちですので、お探しの方はお早めにどうぞ。

商品の情報 ブランド アークテリクス 商品の状態 新品、未使用

