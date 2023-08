【メーカー直送】 新品未開封 ワンピース　IU　シャンクス　ガレージキット ガレキ スタチュー コミック/アニメ

新品未開封 ワンピース IU シャンクス ガレージキット ガレキ スタチュー

塗装済み完成品

キャラクター :シャンクス

メーカー:IU Studio

サイズ プレミアム: 約高さ37cm×幅17cm×奥27cm 104999円

サイズ 通常タイプ: 約高さ44cm×幅38cm×奥32cm 94999円

プレミアム 正規品 104999円

通常タイプ 正規品 94999円

素材:ポリレジン(樹脂)、PU

完全未開封品なので、中身チェックしていません。

返品交換対応できません。

発送に1週間以上かかる場合がございます。

【商品状態】

※梱包は厳重に行います。

※国外製品はその特質上、日本製品に比べフィギュア本体に細かい傷、塗装による色ムラ等があることもございます。

※外箱に破れ、イタミがございます。

※ガレージキットは、造形や塗装が美しい、高級感がありますが、素材の性質上、耐衝撃性が弱いため、万が一配達中に破損が生じた場合は購入者様の方で修復して頂く型になります。

※手作業で作られた為、細かい部分の処理は完璧ではない場合があります。状態を気にされる方は購入をお控えください。海外製品であることをご理解の上ご購入をお願いいたします。

他サイトでも出品しておりますので、在庫切れの場合がございます。ご購入の前コメントお願い致します。

検索用

#one piece #ワンピース #新世界

#ルフィー #ゾロ #ナミ #サンジ #ロビン

#ブルック #フランキー #ヤマト

#トラファルガーロー #ロー #チョッパー

#カイドウ #キング #クイーン #ジャック

#シャンクス #ウタ #ビッグマム #エース

#サボ #ドラゴン #革命軍 #海軍 #三大将

#赤犬 #黄猿 #青キジ #赤髪 #ポートガス

#白ひげ #黒ひげ #ティーチ #マルコ

#七武海 #ドフラミンゴ #ジンベエ

#ハンコック #バギー #ミホーク

#七武海 #三大将 #藤虎 #カタクリ

#ワノ國 #D #Dの一族 #悪魔の実

#ゴムゴムの実 #ゴムゴム

#百獣海賊団 #ビッグマム海賊団

#黒ひげ海賊団

#GK塗装 #海外限定 #正規品 #数量限定 #海外フィギュア

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

