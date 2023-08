ご覧いただきありがとうございます。

【訳アリ】PS Vita PCH-2000 アクアブルー 本体のみ

※他のGBAカスタム品はこちら→ #こぐぱんだGBA

PlayStation vita PCH-1000 BLACK



Nintendo Switch lite gray

◼️商品

♦︎希少限定カラー♦︎ 任天堂 ゲームボーイアドバンスSP AGS-001

ゲームボーイアドバンス 本体 IPS液晶カスタム品

ゲームボーイアドバンス アルミシェル ジャンク

<カスタム内容>

new3DS どう森セット

・IPS液晶(Funnyplaying製v3 ラミネート版)

Newニンテンドー3DS LL メタリックブルー 本体 ARカード未開封 説明書

・シェル:クリアパープル(Funnyplaying)

任天堂3DS LL イナズマイレブンのカセット

・ボタン:クリアオレンジ(JCD)

【良品】Nintendo new 3dsLL メタリックブルー

・ボタンLED化:ホワイト(Retrosix)

【nom☺︎様専用】ニンテンドー3DS LL ブルー×ブラック、ゲームカセット

・USBバッテリー(Funnyplaying)

NEW 3DS 本体



任天堂ゲームウォッチ スヌーピーテニス

◼️カスタム詳細

スイッチライト ザシアンザマゼンタ



881【良品・液晶美品】ニンテンドー3DSLL ピンクXホワイト 本体

・Funnyplaying製IPS液晶

Kinako様 専用 欧州版セット

・液晶とスクリーンが接着されたラミネート版で間にチリが入らない構造

Switch本体

・OSDメニュー機能を有し、15段階の明るさ調節などが可能

美品PSP 本体

・3.0インチ 広視野角バックライト液晶

Nintendo new 3ds ブラック 充電器付

・タッチセンサー機能は誤動作防止のためあえて外しています。

【美品】 ゲームボーイミクロ ブラック

・OSDメニューはSEL長押しで開き、SELでメニュー選択、L/Rで変更、SEL長押しでメニュー終了。

Nintendo Switch ※ハルト様専用です※

※OSDメニュー

New任天堂3DSブラック (フォローで500円割引)✨

[BRT(明るさ)]1〜15

ゲームボーイアドバンスSP 本体 アダプター シルバー XJH11520032

[CLR(カラー)]1:標準/2:高露出/3:白黒/4:レトログリーン

CHUPPi

[DSP(表示モード)]1:標準/2:その他/3:擬似P2P

new3dsll ピンク ホワイト

[FRM(フレーム追加)]1:ON/0:OFF

ポケモンセンターオリジナル Newニンテンドー 2DS LL ピカチュウ



Funkey S 本体 超小型携帯ゲーム機 グレー

<ボタンLED化>

New Nintndo 3DS LL

・Retrosix製のLEDモジュールを搭載。

スイッチライト 本体

・SELECT+STARTの長押しでライトの明るさ、ON/OFFの切り替えが可能。

PSVita 本体 ケース



GBA SP ゲームボーイアドバンスSP IPS液晶 パールホワイト③

<基本カスタム>

【ソフト4点付き】ニンテンドー3DS LL ミント×ホワイト 本体

・中古の純正基盤を清掃、各接点の洗浄。

PS Vita メモリーカード 32GB×2、16GB×2

・外装、液晶、ボタンを互換性のある新品に交換。

ゲームボーイアドバンスとカセット4本付き

・必要に応じて電源スイッチやスピーカー、ボリューム、電池接触金属を互換品に交換。

ニンテンドーnew 3DSLL

・カスタム後動作確認内容:

Newニンテンドー3DS LLモンスターハンタークロス本体 新品SD32G付

本体起動、ソフト読込、音量調整、各ボタン操作、イヤホン、通信ケーブル

ゲームボーイアドバンスSP IPS液晶交換済み



ニンテンドー3DS コバルトブルー 未使用品

◼️対応オプション

new nintnd 3ds ll ブラック

・サウンドアンプ+ノイズ除去+スピーカー交換:4000円

ニンテンドー3DS 本体

・LRクリック感アップ:1200円

ニンテンドー3DS LL 本体 [レッド×ブラック]

・収納ポーチ(Retrosix):1300円

New ニンテンドー 2DS LL レッド

・ディスプレイスタンド:1500円

new Nintendo 3ds 本体



NintendoSwitch Lite ターコイズ プロコン 互換コントローラ付

◼️補足事項:

NEWニンテンドー2DSLL NEW2DSLL ターコイズブルー 本体 A

・ガラススクリーン保護のため、フィルム装着のまま撮影しております。お届け後に剥がしてご使用ください。

ニンテンドー3DS コバルトブルー 美品

・お値下げ交渉、免責事項、返品ルールについてはプロフィールをご確認ください。

ニンテンドー3DS LL +DSソフト2個+3DSソフト4個



PS Vita PCH-2000 Wi-Fiモデル



ゲームボーイポケット本体2台&ゲームボーイカラー本体&ソフト11本

#IPS

BASEBALLV

#gba

商品の情報 ブランド ゲームボーイアドバンス 商品の状態 未使用に近い

