閲覧頂きありがとうございますプロフィールをお読みでしたらコメント通さず即購入OKの商品です【商品説明】菅野結以さんプロデュースブランド Crayme,のFlower Shadow Dressなりますお色はlavenderです光の加減で色が変わって見える可能性がありますのでご了承ください定価は18920円でしたWEBで買いましたが届いて見たときに可愛すぎて私には着れないなと思ったのでお譲りしますCrayme,の代名詞的アイテムである、ふんわりと風に揺れる可憐なシフォンドレスフロントバックともに深めのVネックで、デコルテを美しく見せて大人っぽく着ていただけます前はゴールドボタンで開けれるようにもなっていて、ロングガウンとしても着られる2wayデニムやパンツにさらりと羽織っても、ボタンを途中まで開けてスリット具合をお好みで調整することも可能ですネットでもPOPUPでも完売していた大人気商品です【サイズ】サイズはフリーです公式発表でのサイズは下記になります総丈:125cm肩幅:30cmバスト:91cmウエスト:69cm袖丈:40cm※メジャーでの採寸の為、誤差が生じる場合がございます【商品状態】購入時の袋からも出していない新品未使用ですタグもついてます試着もしておりませんので未着用品です未着用ですが、あくまでも一度人の手に渡った中古品ですので神経質な方は購入をご遠慮ください【発送について】公式の袋に入った状態のままゆうゆうメルカリ便のゆうパケットポストにて発送させて頂きますその他注意事項はプロフィールをご覧下さいませ【その他】複数の商品のおまとめ・大小関係なく気になる質問・お急ぎの商品のご相談など お気軽にコメント下さい納得出来るまで何度でもご質問ください#みクレイミー Crayme,の商品まとめているタグです よければご検索ください※今月中でこちらの商品削除します⚠️購入,質問前に必ずプロフィールご覧下さい⚠️175カラー···ピンク柄・デザイン···花柄袖丈···半袖季節感···春、夏、秋

