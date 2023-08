訳あり商品 新世邂逅のスニーカーブーツ 週末まで限定値下げ スニーカー

8月までに売れなければ処分いたします。

ナイキ dunk low ブルー



NIKE AIR JORDAN 1 HIGH OG BANNED 24cm

hazama 2020SS 新世邂逅のスニーカーブーツです。

19800円→12900円adidas by Stella McCartney

箱はありませんのでご了承ください。

ニューバランス MR530SH 23.5

受注生産品になりますので、現在では購入不可能です。

【海外限定訳あり】コンバース ランスターモーションCX HI 24cm ベージュ

撮影場所の関係で濃い水色に見えますが、実際はもっと鮮やかで綺麗な色です。4枚目の写真が松井さんのTwitterにて拝借したもので、実物に近い色かと思います。

27.5㎝ Nike WMNS AJ1 Low Light Steel Grey



NIKE ウィメンズ GO FLYEASE 22.5cm(箱付き)

職場と自宅の往復1日だけなので30分程度しか履いておりませんので、傷や汚れはほとんどないと思います。とはいえ素人目での確認ですので、神経質な方はお控えいただけると助かります。

ナイキ ダンク ハイ ブラック パンダ



【値下げ】NIKE AIR JORDAN エア ジョーダン 1 MID GS

⚠お金が必要な為、泣く泣く出品しているので、自ら値下げはすることはほぼないと思いますが、値下げ交渉なら受け付けますので、気軽にコメントいただけますと幸いです。

新品 NIKE ナイキ エアプレスト QS ハローキティ 25cm



new balance CM996BG【未使用品】



新品箱付き★コンバース ラン スター ハイク 23.5

もう一度言いますが、8月までに売れない場合は処分します。

MM6 メゾンマルジェラ 正規品 厚底スニーカー



コンバース オールスター 24.5cm MADE IN JAPAN

hazama/ワンピース/ドレスシューズ/スニーカーブーツ

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド ハザマ 商品の状態 未使用に近い

8月までに売れなければ処分いたします。hazama 2020SS 新世邂逅のスニーカーブーツです。箱はありませんのでご了承ください。受注生産品になりますので、現在では購入不可能です。撮影場所の関係で濃い水色に見えますが、実際はもっと鮮やかで綺麗な色です。4枚目の写真が松井さんのTwitterにて拝借したもので、実物に近い色かと思います。職場と自宅の往復1日だけなので30分程度しか履いておりませんので、傷や汚れはほとんどないと思います。とはいえ素人目での確認ですので、神経質な方はお控えいただけると助かります。⚠お金が必要な為、泣く泣く出品しているので、自ら値下げはすることはほぼないと思いますが、値下げ交渉なら受け付けますので、気軽にコメントいただけますと幸いです。もう一度言いますが、8月までに売れない場合は処分します。hazama/ワンピース/ドレスシューズ/スニーカーブーツ

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド ハザマ 商品の状態 未使用に近い

にゅ〜ずcom BRANDALISED via SANGACIOnewbalance WL996CKNIKE/ナイキ エアマックス 270 ブラックホワイトasics x solanaGT-2000 11コラボスニーカー