POLO RALPH LAUREN ポロ ラルフローレン

裏起毛

カラー 020 グレー

サイズ USサイズ XS(日本サイズでS〜M相当)

平置き(約)着丈65cm 身幅53cm 肩幅47cm 袖丈60cm

素材

本体表側 綿 60% ポリエステル 40%

裏側 ポリエステル 100%

リブ部分 綿 57% ポリエステル 41% ポリウレタン 2%

・ドローストリング付きフード / フルジップフロント

・長袖、リブカフス

・スプリットカンガルーポケット

・リブの裾・左胸にシグネチャーのポニー刺繍

上質のコットン混紡素材を使用し、シグネチャーのポニー刺繍で仕上げたフルジップフーディ

新品 ラルフローレン フリース フルジップ フーディ パーカー グレー 裏起毛

新品未使用タグ付き

定価27500円

プレゼントにも☆

即購入okです!

管理番号33

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 新品、未使用

☆最安値☆プロフィール必読☆☆24時間以内発送☆✨最終SALE品✨他にも多数値下げ中↓#kshop最終値下げ商品複数ご購入頂く場合のみ値下げ受付ますが単品での値下げ交渉はお受け致しません!!この機会に是非✨POLO RALPH LAUREN ポロ ラルフローレンフリース フルジップ フーディ パーカー裏起毛カラー 020 グレーサイズ USサイズ XS(日本サイズでS〜M相当)平置き(約)着丈65cm 身幅53cm 肩幅47cm 袖丈60cm素材本体表側 綿 60% ポリエステル 40%裏側 ポリエステル 100%リブ部分 綿 57% ポリエステル 41% ポリウレタン 2%・ドローストリング付きフード / フルジップフロント・長袖、リブカフス ・スプリットカンガルーポケット・リブの裾・左胸にシグネチャーのポニー刺繍上質のコットン混紡素材を使用し、シグネチャーのポニー刺繍で仕上げたフルジップフーディ新品未使用タグ付き定価27500円プレゼントにも☆即購入okです!気になることがあればお気軽にコメントください!管理番号33

