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商品の説明
RiZ パンプス
JIMMYCHOO × ERIC HAZE コラボ パンプス グリッター
ジミーチュウ ハイヒール シルバー エナメル ポインテッドトゥ レディース
23.5cm
ジミーチュウ フラット スリッパ サンダル パンプス チェーン ローファー
スペースクラフト Ｔストラップシューズ
ヒールの高さ 4～5cm
フランチェスコ ルッソ アシンメトリーフラットシューズ
★Christian Louboutin★オープントゥ★36 1/2
数回のみの使用です。
-LE TALON レザースクエア ストレッチパンプス
レディースパンプス 靴 リボンパンプス リボンシューズ ローヒール 太めヒール
美品です❤️
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よろしくお願いいたします。
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家族に喫煙者はおりません。
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♡ダイアナ グリッターバレエシューズ 24
《一点物》JIMMY CHOO サンダル ブラック エナメル ドレス 22cm
1度も履かずにサイズが合わなくなり…綺麗な状態です。
カラー...ブラック
ジェーンマープル バレリーナシューズ
ヒール高さ...3.1〜5cm
_fot V ballet mesh shoes
素材...本革
Jimmy Choo ESTHER グリッターフラットパンプス
ストラップ...ストラップなし
✨未使用品✨トッズ 23.5cm スエード レッド チャンキーヒール
柄・デザイン...無地
サルヴァトーレフェラガモ レディース ハイヒール パテントレザー パンプス
商品の情報
商品のサイズ
23.5cm
商品の状態
目立った傷や汚れなし
PATTES 1001PATTES ミルエユヌパット バレエシューズ
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商品の情報
商品のサイズ
23.5cm
商品の状態
目立った傷や汚れなし
クリスマスファッション パンプス RiZ 23.5cm オークル20セット売り クレ・ド・ポー ハイヒール/パンプス
375
5分钟前
クリスマスファッション パンプス RiZ 23.5cm オークル20セット売り クレ・ド・ポー ハイヒール/パンプス
¥
10,500
¥
8,925
(税込) 送料込み
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靴
ハイヒール/パンプス
パンプス RiZ 23.5cm オークル20セット売り クレ・ド・ポー
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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送料込み(出品者負担)
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らくらくメルカリ便 匿名配送
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東京都
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1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
b7c49a43da7
1960
本人確認済
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この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (10)
クリスマスファッション パンプス RiZ 23.5cm オークル20セット売り クレ・ド・ポー ハイヒール/パンプス
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