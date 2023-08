★フォロー割

⚫︎商品説明

シュプリーム / supreme

半袖Tシャツ 花総柄

⚫︎サイズ

M

⚫︎実寸サイズ(平置き)

着丈→70

肩幅→48

身幅→53.5

袖丈→23.5

多少の誤差はご了承下さい。

⚫︎カラー

マルチカラー

⚫︎素材

綿100%

⚫︎状態

汚れなく、状態良好です^_^

2114081

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

