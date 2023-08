2022激安通販 90s MAXWELL マックスウェル ヴィンテージt Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

90s MAXWELL マックスウェル ヴィンテージt

size

肩幅 49

袖丈 16

着丈 59

平置きの計測です 素人寸法のため多少誤差あり

ボディタグ creditee

袖、裾 シングルステッチ

全体的に色褪せ、ヤケ 後ろの裾は解けています

いい感じにフェードがかかり雰囲気あります

古着、ヴィンテージに理解ある方でお願い致します

マックスウェル メガデス アイアンメイデン AC/DC スレイヤー ニルヴァーナ スリップノット ブラックサバス レッドツェッペリン ラムシュタイン ピンクフロイド モーターヘッド パンテラ オジーオズボーン リンキンパーク ヴァンヘイレン スコーピオンズ レッドホットチリペッパーズ ジューダスプリースト クイーン ガンズアンドローゼズ エアロスミス モトリークルー ボンジョヴィ コーン カニエウエスト ジェリーロレンゾ ジャスティンビーバー 90s 00s グランジファッション チルドレンオブボドム ヒップホップ R&B

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

