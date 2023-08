即購入OK(購入前のコメントは不要です)

26.5cm 定価以下 エアジョーダン1 ロー AIR JORDAN1 Low

★値下げ不可です

その他の商品はこちら→#Reikaptf

他にもスニーカーを多数出品中→#スニーカー一覧

【商品の説明】

ブランド・メーカー : ナイキ NIKE

商品: エア マックス テラスケープ 90 AIR MAX TERRASCAPE 90 エアマックス 90

サイズ:27.5㎝

素材:合成繊維 合成樹脂 合成皮革 ゴム底

品番:DH2973-100

思わず見とれてしまう、新しいもの。ワクワクするもの。それがナイキ エア マックス テラスケープ 90です。例えば、リサイクル素材を重量の20%以上使用。新しいカップソールの斑点模様は、フットウェアの製造プロセスで生じた廃棄物 (スクラップなど) をリサイクルしたNike Grind素材に由来しています。3本のステッチを施した快適な履き口とフォームミッドソールは、都会とアウトドアが融合したようなデザイン。これ以上考える必要はありません。

【商品の状態】

使用状況 :新品未使用

正規品

★箱無しでの発送です。

緩衝材に包んでお送りします

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

