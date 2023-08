【商品詳細】

萩原京平 PHATRNKコラボ上下セット



●アンダーアーマー NAVY ブルーエンジェルス サイズL F-18 、日本ではまず見ない激レアアイテムになります。

●米海軍のエリートパイロットで編成されるアクロバットチーム、ブルーエンジェルスのオフィシャルTシャツです。

●正面にはNAVY、Blue Angelsのロゴ、背面にはF-18の精密なデザインが入ります。

●探すとSOLDが多い希少なLARGEサイズです。

●素材はアンダーアーマーのヒートギアがベースですので着心地快適です。

●着用感ありますがまだまだ日常的に着用いただけます。

●サイズ表記

LARGE

●実寸【平置き】

着丈・・・約74cm

裄丈・・・約46cm

肩幅・・・約46cm

身幅・・・約58cm

袖丈・・・約9cm(脇下から袖口)

※※※経年で着用からくる素材の劣化があります。USED品としてご理解のある方に※※※

●発送方法

らくらくメルカリ便

●万が一記載にない傷や破れ&汚れ等あった場合も新古品なので構わないという方のみご購入してください。

●中古に完全さを求める方、これまで古着や新古品を購入されたことがない方はご購入を堅くお断りいたします。

●ご不明な点はお気軽にご質問ください。ただし販売終了数時間前のご質問にはお答えできない事があります。

●ご購入後3日以内にお支払いいただけない場合は、キャンセルとさせていただききます。

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

カラー···ブルー

袖丈···半袖

ネック···クルーネック

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アンダーアーマー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

