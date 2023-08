asics

asics Gel-NYC カラー BEIGE CREAM/OYSTER GREYサイズ 26cmUNITED ARROWSで購入しました。新品未使用 箱ありこちらはお値下げ不可でよろしくお願いします。GEL-NYC™は伝統とモダンなパフォーマンスランニングスタイルからインスピレーションを得て生まれたモデル。そのネーミングは、常に新しいスタイルが生まれる街であるニューヨークに由来しており、本シリーズはアシックスのアーカイブから、それぞれの象徴的なデザイン・機能を掛け合わせ、今までにない履きこなしを目指して作られたマッシュアップモデルです。アッパー構造は、2000年代初頭の「GEL-NIMBUS 3」をベースに、「MC-PLUS V」のさまざまなデザイン要素をブレンド。また、「GEL-CUMULUS 16」のソールを採用することで、アッパーのレトロな雰囲気とは対照的なイメージを醸し出し、前足部および後足部に搭載されたGELテクノロジーが快適な履き心地を追求している。メーカー品番 BEIGE:1201A789 103 CREAM/OYSTER GREYアシックスゲルカヤノGEL KAYANO 14GELGEL NYCJJJJOUNDメインカラー···ベージュ

