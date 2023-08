注目のブランド LOUIS VUITTON ルイヴィトン　スニーカー　26.5cm スニーカー

メインカラー:ホワイト

サブカラー:ネイビー

サイズ:26.5cm(8)

5年程前にルイヴィトン正規店にて購入したスニーカーになります。

買ったものの2.3回程しか履いていないため、かなりの美品だと思います。

新品・未使用ではないため、神経質な方はご遠慮ください。

箱等に関しては現在探している最中ですので、見つかればそちらに包装の上発送致します。

#LOUISVUITTON

#ルイヴィトン

#スニーカー

#靴

#PARIS

#正規品

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ルイヴィトン 商品の状態 未使用に近い

