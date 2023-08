●商品名

DIESEL (ディーゼル)

メンズ レディース ユニセックス

リピートロゴ デニム

スクエア バックパック リュック デイバック

色 ︰インディゴブルー

価格 ︰29,800円 (Amazon)

サイズ ︰タテ46cmxヨコ35cmxマチ14cm

ポケットの数 ︰1(外側0/内側1)

重量 ︰760g

〈商品説明〉

「THIS BAG IS NOT A TOY(=このバッグはオモチャではありません)」というディーゼルらしい遊び心が込められたバッググループ。織りで「DIESEL」ロゴをリピート&表現した繊細なデニム生地を使った、スクエアシルエットのバックパック「VOLPAGO BACK」が登場です。マルチカラーのクライミングロープ調ドローストリングスがアクセントになっています。このバックパックをプラスするだけで、ストリートモード感漂う着こなしにアップデートされます。

大人気のモデルです!

使う機会がなく保管しておりました(>_<)

新品でここまで価格を抑えたものはなかなか出回っていない希少品となっておりますので、見つけた時が買い時です!

他でも出品しておりますのでお早めにご検討ください。

●商品状態

新品・未使用品、タグ付き

※あくまで1度人の手に渡った中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。

防水対策をして迅速に発送致します。

● 発送

折り畳んで、簡易包装にて発送いたします。

できるだけ迅速に対応しております。

遅くとも48時間以内には発送します。

※早めの発送をご希望の方は予めご連絡ください。

プチプチ等に丁寧に梱包して発送させて頂きますのでご安心下さい。

● 下記をお好みの方におすすめ

Arc’teryx THE NORTH FACE and A パタゴニア

ビームスボーイ BEAMS JOURNAL STANDARD

アーバンリサーチ Niko and… LLビーン BEAMS

CHUMS チャムス チャンピオン Champion NIKE

ナイキ

商品の情報 ブランド ディーゼル 商品の状態 新品、未使用

