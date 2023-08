#まことのスニーカー

ご覧いただきましてありがとうございます(^^)

⚠️スタート時26500円から25000円までお値下げしました。

⭐️こちらのNIKE

極稀品限定完売モデル

27.5cmの新品同様です❤︎

最終価格、即購入OK⭕️です。

゜・*:.。.*.:*・゜.:*

◆品番 849557-604

サイズ 27.5cm

カラー PINK BLAST-HOT PUNCH-BLACK

発売日 2018年01月18日

⭐状態⭐

こちら短時間2回外で

着用後ソール洗浄し、木製のシューキーパーを中に入れ更に本体をラップで巻いて保管し、

ソールの加水分解等は見受けられず、ソールの減りや傷、汚れのないお品です❤︎

⚠️ 新品同様のお品ですが、付属品はございません。

※写真は四枚目からが現物です。

・付属品:なし

(元箱及び、商品を購入した際の納品書(領収証)はございません)

⭐またサイズは

当方甲高で普段はミズノやアシックスだと26.5cmの靴を履いていますが

この商品は他のナイキのスニーカーと同様に細みの作りなので27.5cmでジャストサイズで履けます❤︎

⭐強烈なカラーが目に焼き付くような存在感を発揮する!

⭐フライニットで編み込まれたアッパーを始め、サイドを流れるスウッシュ、独創的なクリアなエアユニットもピンクで彩色❤︎

⭐エアーソールを全て露出し、存在感のある近未来的なソールがインパクト抜群な仕様に✨

⭐足裏のエアーが地面に着地してから離れる際に弾むような感覚を生みクッショニングを発揮します❤︎

⭐シューズ全体をピンクで統一することで、一度見たら忘れることのない鮮烈な印象を与え一足に✨

⭐商品は一足ずつ丁寧にプチプチで包装し、更にそれをまとめてプチプチで包装した物をガムテープで固定し、基本的に支払い完了後、24時間以内スピード発送させていただきます❗

是非ご検討下さい(*^^*)

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

