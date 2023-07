カラー···レッド

カラー···レッド柄・デザイン···プリント(ロゴなど)素材···ナイロン南青山で購入したsacaiの巾着バッグです。リバーシブルで使えます。表はナイロンロゴ入り、裏はボアでタグ付きバッグインに使ったり単品で使っても可愛いです。少しお値下げしました。

