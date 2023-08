ご覧いただきありがとうございます(^^)

『町のアパレル店✽ACE✽』

トレンドや人気アイテムを多数出品中

#trend_ACE

フォロー割

フォロワー様限定で割引がございます。詳しくはプロフィールをご覧下さい。

◯size : サイズ2、レディースM

ニット生地のような感じなので、軽くて動きやすいです。なので、サラッと羽織るのがオススメです(*^^*)

アイボリー色の生地に濃い茶色のボタンは木製で、45Rらしい遊び心ある1枚かと思います

45RPM フォーティファイブアールピーエム

◯ 状態

新品未使用品 タグ付き

◯発送について

追跡機能のある、ゆうゆうメルカリ、ラクラクメルカリ便にて発送致します。

お支払い後、1〜2日以内に発送致します。

◯その他、気になることやご質問があれば、気軽にコメントにてお問い合わせください。

■取引時の注意点

✅サイズ感は必ず採寸の【数値】を基準にお選びください。

※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。

大手リサイクルショップで購入しているので100%正規品です。

ユーズドやトレンドのボレロ、ジレ、羽織り物、ジャケット、アウター、春物、ジャンパー、ブルゾンなど厳選した商品を販売中!

即購入大歓迎です(^-^)/

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フォーティファイブアール 商品の状態 新品、未使用

