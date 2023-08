【フォロワー特典】

目立った傷や汚れは無く美品になります。

セットアップ出品は大変珍しいかと。

1点のみですのでお探しの方はお早めに!

Embroidered S Sweatshort "Black"です。

無数のSロゴ刺繍が散りばめられたスウェット素材のパーカーとショーツのセットになります♪

入手困難、中古市場でなかなか出回っていない商品です。オンラインで購入。

[Supreme シュプリーム ]

Embroidered S セットアップ

カラー ブラック BLACK

サイズ パーカー/L ショーツ/M

素材 コットン100%

平置き寸法 パーカー

着丈 70

身幅 64

肩幅 58

袖丈 61

平置き寸法 ショーツ

ウエスト 40.5

着丈 49

裾幅 30

スウェットパーカー プルオーバー ストリート

オーバーサイズ バックプリント 刺繍 セットアップ ショーツ ショートパンツ ブラック

メンズ レディース ユニセックス 激レア

ステューシー エクストララージ エックスガール

リベーレ ネイバーフッド ヴェルディ サノバチーズ ビズビム ダブルタップス マジックスティック ベイシングエイプ シュプリーム 9090

fr2 warp peksclub chukatabetai freaksstore kutir afgk hysteric gramour

galfy 平成フラミンゴ コムドット コムドットやまと コムドットゆうた

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

