ご覧いただきありがとうございます。

velour flower op



セシリーバンセン ワンピース

エムズグレイシーのキャミワンピースです。

45R リネンギンガムチェックのプルオーバードレス ワンピース リネン

新品未使用になります。

SNIDEL スナイデル ボリュームイレヘムワンピース ストライプ

ドットのような小花がいっぱいでとても可愛いうえに、よく見ると元の生地に大きなお花の刺繍が描かれていてとても凝ったおつくりになっています。

【美品】アパルトモン⭐︎ベージュのワンピース

胸のには可愛いリボンがひとつついています。

極美品★セルフォード ベージュ ボウタイAラインプリーツ プリントワンピース

お裾にはオーガンジーがついておりとても素敵です。

ウエストリブ ドレスワンピース リゼクシー resexxy

生地もいっぱいとってありフレアなキャミワンピースです。

【MARINE SERRE】サラマンダー プリント ドレス/ワンピース

これからの季節にいかがでしょうか♡

PLEATS PLEASE ノースリーブハイネックワンピース

(ブラウスは参考商品です)

Ameri vintage アメリ MINIMAL MACARON DRESS



【美品】Spick&Span ワンピース ドレス トゥモローランド アローズ



【美品】グリーンレーベル×OggI マーメイド ワンピース

カラー…ブラック

【最高級】 CELINE セリーヌ オールインワン エンブレム 金ボタン

サイズ…40

フォクシーグレースウールカーディガン 新品 rene

総丈…約104cm(キャミ紐を除いた胸から測りまし た)

ミナペルホネン ランドリー glazeワンピース

身幅…約46cm

極美品 ヌキテパ カシュクール ワンピース 人気 ラベンダー 紫 長袖 ロング

ウエスト…約46.5cm(ウエストの切り替え部分です)

セルフォード ニットドッキングプリーツワンピース

素人の平置き採寸ですので、多少の誤差はご理解くださいませ。

リグリーム バックオープンマキシワンピースM



みーやん様 専用

発送は小さくたたんで発送致しますので、たたみじわ等、ご了承くださいませ。

美香さん着用 フレイアイディーワンピ



マリーちゃん様専用CELFORD ビスチェジレ&スカートセットアップ 36

日曜日•月曜日の発送は都合により出来かねますので、ご理解お願いいたします。

ハーリプトゥ Herlipto PaddingtonLongDress ink.



スナイデル フロントボタンラメニットワンピース BLK

新品未使用の商品ではございますが、自宅保管でございますので、その点をご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします。

I AM I IN FACT チャイナ ワンピース リバティワンピース



古着 アンティーク ビンテージ 80s USA ラグランドレス ワンピース 長袖

その他ご不明な点がございましたら、お気軽にコメントをいただけたらと思います。

22SS TEN × Ron Herman カフタンドレス



ジャガードノースリーブワンピース

返品・クレーム等の対応は受け付けておりませんので、神経質な方はご遠慮くださいませ。

*ブロックプリントワンピース075*インド綿ワンピース



MARIHA(マリハ) 月の夢のドレス



タグ付き新品♪ ダブルスタンダードクロージング タイプライターシャツワンピ

エムズグレイシー

LEJA-2WAYオフショルダーパフスリーブワッフル生地マーメイドワンピース

ギャラリービスコンティ

みさふぃす様専用 アメリ DEFORMATION LADY DRESS

エンリコドマーニ

ウイークエンドマックスマーラ ロングワンピース 総柄 マルチカラー Mサイズ

オンワード

レディース ワンピース 新品タグ付き 大きいサイズ



レリアン leilian ドットロングワンピース

などお好きな方にも♡

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エムズグレイシー 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます。エムズグレイシーのキャミワンピースです。新品未使用になります。ドットのような小花がいっぱいでとても可愛いうえに、よく見ると元の生地に大きなお花の刺繍が描かれていてとても凝ったおつくりになっています。胸のには可愛いリボンがひとつついています。お裾にはオーガンジーがついておりとても素敵です。生地もいっぱいとってありフレアなキャミワンピースです。これからの季節にいかがでしょうか♡(ブラウスは参考商品です)カラー…ブラックサイズ…40総丈…約104cm(キャミ紐を除いた胸から測りまし た)身幅…約46cmウエスト…約46.5cm(ウエストの切り替え部分です)素人の平置き採寸ですので、多少の誤差はご理解くださいませ。発送は小さくたたんで発送致しますので、たたみじわ等、ご了承くださいませ。日曜日•月曜日の発送は都合により出来かねますので、ご理解お願いいたします。新品未使用の商品ではございますが、自宅保管でございますので、その点をご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします。その他ご不明な点がございましたら、お気軽にコメントをいただけたらと思います。返品・クレーム等の対応は受け付けておりませんので、神経質な方はご遠慮くださいませ。エムズグレイシーギャラリービスコンティエンリコドマーニオンワードなどお好きな方にも♡

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エムズグレイシー 商品の状態 新品、未使用

マリハ 夏の月影のドレスサイズ36【大人服】選べるウィリアムモリス・ぽわん袖ワンピースリリーブラウン 刺繍チャイナブラウス 刺繍マーメイドスカート セットアップコムデギャルソンつりワンピース16 最終値下げ ミュベール フラワープリントワンピース美品【ブルーレーベルクレストブリッジ】ロングワンピース ベルト付き ノバチェック超希少! アンティーク 1920's ハンガリー刺繍 ピンク ピーサントドレス