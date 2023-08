FOG - Fear Of God Essentials Charcoal Sweatpants

カラー:チャコール Charcoal

サイズ:L

状 態:新品未使用

付属品:納品書コピー (個人情報切り取り)

購入先:PACSUNオンライン 自身購入の100%本物です。

同じ物の出品でも一点一点手間をはぶかずに現物を撮影しています。

PACSUNではサイズガイドがないため、参考に正規販売店のSSENSEのサイズガイドを載せています。※参考サイズのため多少の個体差があります。

※FOG Essentialsは製造段階で糸のほつれや汚れが付いている場合がございます。また、エッセンシャルズのタグの折れ、パッケージ袋に汚れ破れがある場合がございます。ご購入はあらかじめご理解の上お願い致します。

折り畳んで発送致します。送料は当方負担で発送させて頂きます。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エフオージーエッセンシャルズ 商品の状態 新品、未使用

