商品名:#5)AUDIX FIREBALL V 楽器用ダイナミックマイク(44)

★付属品:画像をご確認下さい。(画像のものはすべてです)、写真に写っていない物は付属致しません。確認してください。

★商品説明

携帯カメラにて撮影しているため、色合いに若干の誤差があることが御座います。

中古品の為使用感等がある場合が御座います。ご理解の上ご入札くださいませ。

音出し確認済み、

※譲り受けたお品になりますので、神経質な方、商品に完璧を求める方、中古品が不安な方の入札はご遠慮下さい。

現状品にて出品いたします、

★ 外観状態のランク:A

★外観状態のランクについて

NEW :::一度も使用されていない新品

美品:::キズや汚れが無い新品同様の中古品

USEDA:::キズ・汚れ・使用感の少ない、程度の良い中古品

USEDB:::小さなキズ・汚れが見られる、少し使用感のある中古品

USED C:::中・小キズや汚れなどが見られる、使用感のある中古品

USED D:::大・中キズや汚れなどが多い、かなり使用された中古品

USED E:::全体的な状態は非常に悪い中古品

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

