【ファッション通販】 ワンピース 新品未開封BOX テープ付き 6BOX コミック/アニメ

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

こちらはワンピースカードゲームロマンスドーン２箱頂上決戦２箱強大な敵２箱の新品未開封品BOX ６箱となります。全てテープ付きの状態です。大切に保管しておりましたが金欠の為全て手放す事にしました(´°ω°`)ダンボールに入れて発送いたします。よろしくお願いします！ROMANCE DAWNボックス 未開封

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