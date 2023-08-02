値引きする NIKEナイキ　ロゴ刺繍　銀タグ　日本製　トリコカラー　Lサイズ　90s80s ジャージ

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季節感···春、秋、冬
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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商品をご覧いただきありがとうございます。★他にも柄シャツ、ネクタイ、ビジネスアイテム、アウトドアアイテム、スポーツアイテム、古着など多数に渡り出品しております。お時間があればご覧くださいませ。★フォロー割★コメント欄に「フォロー割希望」と記載ください。①10,000円以上〜 「500円OFF」②5,000〜9,999円 「300円OFF 」③2,001〜4,999円 「200円OFF」④2,000円以下は対象外です。ご検討くださいませ。○商品トラックジャケットジャージジャケット○ブランドナイキNIKE○色トリコカラー○サイズLサイズcm表記です身丈67肩幅47身幅66袖丈62★素人採寸のため、多少の誤差はご了承下さいませ。○商品説明★商品は中古品になります。神経質な方は購入をお控えくださいませ。NIKENikenikeナイキロゴ刺繍トリコカラー90s80sビンテージヴィンテージUSA製カラー···ホワイト、トリコカラー袖丈···長袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、秋、冬
商品の情報
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|目立った傷や汚れなし