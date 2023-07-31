交換無料！ 1960s　フレンチワークジャケット　B.S.R社 シャツ

平置き実寸

wackomaria ワコマリアオープンカラーシャツ 半袖シャツ

肩幅46cm

RAF SIMONS S/S Shirt Pink ラフシモンズ 半袖 シャツ

着丈72cm

graphpaper グラフペーパー wool box shirt 1

身幅56cm

ネオンサイン OPEN COLLAR SHIRT PLOVER 未使用

袖丈62cm

新品未使用 Supreme Wool shirts



最終値下げ|SOSHIOTSUKI KIMONO BREASTED SHIRTS

1960年代頃のフレンチワークジャケットです。

our legacy crochet



ブランド古着！80's LAUTREAMONT MEN ステッチチェック柄シャツ

コットンツイル素材です。ややラウンドした襟にフロントは三つポケ仕様になります。立体感のある袖や綺麗なAラインのシルエットはヨーロッパのジャケットらしいディテールだと思います。

フランス ヴィンテージ 国鉄 レイルロード 40s 50s



BLUE BLUEメンズデニムシャツ 2号(M) ブルーブルー

※４枚目の画像の通り小さな穴があります。

ビューティービースト beautybeast

多少の保管汚れは御座いますがその他に特に目立つ傷や汚れなど無い恐らく綺麗な未使用品です。

Supreme Dimensions Logo Denim Shirt 黒 M



offwhite グラフィックシャツ



Yu0410様専用 Jailbird プリズナーシャツ

よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アナトミカ 商品の状態 やや傷や汚れあり

平置き実寸 肩幅46cm着丈72cm身幅56cm袖丈62cm1960年代頃のフレンチワークジャケットです。コットンツイル素材です。ややラウンドした襟にフロントは三つポケ仕様になります。立体感のある袖や綺麗なAラインのシルエットはヨーロッパのジャケットらしいディテールだと思います。※４枚目の画像の通り小さな穴があります。多少の保管汚れは御座いますがその他に特に目立つ傷や汚れなど無い恐らく綺麗な未使用品です。よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アナトミカ 商品の状態 やや傷や汚れあり

専用です！米津玄師 オイスターシャツLANVIN COLLECTION オーダーシャツdonn様専用 namacheko シャツ美品 DESCENDANT ディセンダント ANGLERFISHINGSHIRTMARCELO BURLON◇STAFFシャツ◇新品未使用 完売新品タグ 未着 ポールスミス コレクション フローラルプリントシャツ23ssモデル！Graphpaper グラフペーパー 長袖シャツ