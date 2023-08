【新品・未使用・タグ付き】

オロビアンコのメンズ用リュックです。

PUBGとのコラボ商品で鍋キーホルダーも付いています。

【定価】52800円

【型番】 #92486

【サイズ】縦:43cm 横 :29cm 奥:8.5cm

【カラー】 グレー 迷彩

【素材】ナイロン

●商品説明

人気オンラインゲーム「PUBG」とのコラボシリーズ

人気オンラインバトルロイヤルゲーム「PUBG」とのコラボレーションアイテム。

プレイヤーが対戦するゲーム上のマップと、カモフラージュ柄を組み合わせたオリジナルの本体柄を採用。

15インチPC/A4ファイルが収納可能なバックパックです。

スーツケースなどのハンドルに固定し、走行時のふらつきを防ぐセットアップ機能も搭載。

眼鏡を掛けたり、カラビナを取り付けることもできるレザーループを搭載。

ペットボトルや折り畳み傘などを収納できるサイドポケット付き。

電車の網棚などに置いたときに、鞄が取りやすくなるサイドアシストハンドル付属。

アメニティの整理・収納など、多目的に使用できるフロントポケット。

【特徴】

・PUBG「ERANGEL」・「VIKENDI」マップと、マップ内の森林地帯・雪原をイメージしたカモフラージュ柄を組み合わせた、オリジナルの本体柄を採用

・PUBGの武器であるフライパン型のチャームが付属

・内装にはPUBGのマップロゴをプリント

オロビアンコのバッグを10種類出品中です。

見て頂けると嬉しいです。

セレクトショップで購入した正規品です。万が一偽物だった場合は返金対応させて頂きます。

メンズ

バッグ

リュック

コラボ

ゲーム

オンライン

アメリカ

オロビアンコ

限定

迷彩

#Orobianco

#15L

#pubg

#軍人

#荒野行動

#迷彩リュック

#バックパック

#デイパック

フォーマル

ビジネス

パソコン

クッション

旅行

商品の情報 ブランド オロビアンコ 商品の状態 新品、未使用

【新品・未使用・タグ付き】オロビアンコのメンズ用リュックです。PUBGとのコラボ商品で鍋キーホルダーも付いています。【定価】52800円【型番】 #92486 【サイズ】縦:43cm 横 :29cm 奥:8.5cm【カラー】 グレー 迷彩【素材】ナイロン●商品説明人気オンラインゲーム「PUBG」とのコラボシリーズ人気オンラインバトルロイヤルゲーム「PUBG」とのコラボレーションアイテム。プレイヤーが対戦するゲーム上のマップと、カモフラージュ柄を組み合わせたオリジナルの本体柄を採用。15インチPC/A4ファイルが収納可能なバックパックです。スーツケースなどのハンドルに固定し、走行時のふらつきを防ぐセットアップ機能も搭載。眼鏡を掛けたり、カラビナを取り付けることもできるレザーループを搭載。ペットボトルや折り畳み傘などを収納できるサイドポケット付き。電車の網棚などに置いたときに、鞄が取りやすくなるサイドアシストハンドル付属。アメニティの整理・収納など、多目的に使用できるフロントポケット。【特徴】・PUBG「ERANGEL」・「VIKENDI」マップと、マップ内の森林地帯・雪原をイメージしたカモフラージュ柄を組み合わせた、オリジナルの本体柄を採用・PUBGの武器であるフライパン型のチャームが付属・内装にはPUBGのマップロゴをプリントオロビアンコのバッグを10種類出品中です。見て頂けると嬉しいです。セレクトショップで購入した正規品です。万が一偽物だった場合は返金対応させて頂きます。メンズバッグリュックコラボゲームオンラインアメリカオロビアンコ限定迷彩#Orobianco#15L#pubg#軍人#荒野行動#迷彩リュック#バックパック#デイパックフォーマルビジネスパソコンクッション旅行

