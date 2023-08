顔周りを華やかに彩るネックレス風ビジューが

顔周りを華やかに彩るネックレス風ビジューがラグジュアリーなタイトミニドレス♡シアーの透け感が大人SEXYに演出♡大胆なカットアウトがスタイリッシュなバックスタイルもポイントです♡▪MサイズB:86-88cm / W:64-66cm / H:89-91cm着丈:約72cm [伸縮性] ややあり[パッド] あり[滑り止め] なし[ストラップループ] なし[ファスナー] 後ろ[付属品] なし[品質] 表地 ポリエステル95% ポリウレタン5% 裏地 ポリエステル100%[透け感] サイドシアーレース部分税込・23980円※ 7枚目の写真のように ビジューが切れてる箇所があります。 ROBE do FLEURS・robe do fleursGIossy・gIossy ・ローブドフルールグロッシー・IRMA.イルマ・Andy.アンディーGLAMOROUS by Andy Angel.R.エンジェルアール・an.アンsugar.シュガー・Jessica.ジェシカJEAN MACLEAN.ジャンマクレーンJewels.ジュエルズ. dazzy デイジーキャバクラ・高級・結婚式・二次会・披露宴パーティー・ミニドレス・ドレス・青・ブルー

