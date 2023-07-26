【安心発送】 TOSHIBA DBR-Z320 REGZAブルーレイ ブルーレイレコーダー ブルーレイレコーダー

商品の説明
Panasonic Blu-ray 2019年製
動作確認済み
DMR-BR570(３２０GBを１TBに換装済)
パナソニック DBR-Z320 ブルーレイレコーダー
2017年 SHARP ブルーレイ BD-NS510 整備済 おまけ付
ソニー SONY BDZ-ET1100 ブルーレイレコーダー
♧SHARP♧ 3番組同時録画 ブルーレイディスクレコーダー BD-T1700
・HDMI端子からの映像・音声出力
chiko0720様専用 REGZA DBR-Z420 2TB交換済
・市販DVD、BDの再生確認
SONY BDZ-ZW550 500GB 2017年製
・地デジ/BS/CS受信
Panasonic ブルーレイレコーダー DMR-BWT530
・地デジ放送をHDDに録画、再生
送料無料 Panasonic ディーガ DMR-BWT660 1TB
・HDDに録画した番組をBD-REへダビング、初期化
SHARP AQUOS ブルーレイ BD-W1000 未使用
・ダビングしたBD-REの再生
全自動ディーガ DIGA ブルーレイレコーダー DMR-2X200
・HDDに録画した番組をDVD-RWへダビング、初期化
【完動品】Panasonic ブルーレイ DIGA DMR-UBZ2060
・ダビングしたDVD-RWの再生
パナソニック DIGA DMR-BRS530ブルーレイレコーダー
BDZ-ET1000
東芝 ブルーレイディスクレコーダー DBR-T650 1TB トリプルチューナー
付属品はBCASカード。
Panasonic DIGA DMR-BW690 1TBに増量・W録画可能
リモコン(純正シンプルリモコン)
ブルーレイレコーダー DMR-BWT660 パナソニック ２番組録画 黒色 中古
HDMIケーブル
SONY ブルーレイレコーダー BDZ-RS15 美品 点検 動作確認清掃済‼️
1TB東芝3番組録画タイムマシンレコーダー/2014年製
SONY BDZ-EW510 ブルーレイレコーダー
パナソニック ブルーレイディスクレコーダー DMR-UX4050
発送は迅速に発送いたします。
パナソニックDMR-4SE102 超美品完動 保証書付2023年2月購入
TOSHIBA DBR-Z320 REGZAブルーレイ ブルーレイレコーダー
すり替え防止の為、
FUNAI ブルーレイレコーダー HW510 2020年製
※シリアルナンバー登録済・商品状態の写真保存済
Panasonic Blu-ray 2019年製
※説明文をよくお読みいただいてから落札よろしくお願いします。
DMR-BR570(３２０GBを１TBに換装済)
#ララ_レトロ
2017年 SHARP ブルーレイ BD-NS510 整備済 おまけ付
ソニー SONY BDZ-ET1100 ブルーレイレコーダー
♧SHARP♧ 3番組同時録画 ブルーレイディスクレコーダー BD-T1700
商品の説明動作確認済み パナソニック DBR-Z320 ブルーレイレコーダー・HDMI端子からの映像・音声出力・市販DVD、BDの再生確認・地デジ/BS/CS受信・地デジ放送をHDDに録画、再生・HDDに録画した番組をBD-REへダビング、初期化・ダビングしたBD-REの再生・HDDに録画した番組をDVD-RWへダビング、初期化・ダビングしたDVD-RWの再生付属品はBCASカード。リモコン(純正シンプルリモコン)HDMIケーブル発送は迅速に発送いたします。すり替え防止の為、※シリアルナンバー登録済・商品状態の写真保存済※説明文をよくお読みいただいてから落札よろしくお願いします。#ララ_レトロ