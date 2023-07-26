【安心発送】 TOSHIBA DBR-Z320 REGZAブルーレイ ブルーレイレコーダー ブルーレイレコーダー

商品の説明

Panasonic Blu-ray 2019年製

動作確認済み

DMR-BR570(３２０GBを１TBに換装済)

パナソニック DBR-Z320 ブルーレイレコーダー

2017年 SHARP ブルーレイ BD-NS510 整備済 おまけ付



ソニー SONY BDZ-ET1100 ブルーレイレコーダー



♧SHARP♧ 3番組同時録画 ブルーレイディスクレコーダー BD-T1700

・HDMI端子からの映像・音声出力

chiko0720様専用 REGZA DBR-Z420 2TB交換済

・市販DVD、BDの再生確認

SONY BDZ-ZW550 500GB 2017年製

・地デジ/BS/CS受信

Panasonic ブルーレイレコーダー DMR-BWT530

・地デジ放送をHDDに録画、再生

送料無料 Panasonic ディーガ DMR-BWT660 1TB

・HDDに録画した番組をBD-REへダビング、初期化

SHARP AQUOS ブルーレイ BD-W1000 未使用

・ダビングしたBD-REの再生

全自動ディーガ DIGA ブルーレイレコーダー DMR-2X200

・HDDに録画した番組をDVD-RWへダビング、初期化

【完動品】Panasonic ブルーレイ DIGA DMR-UBZ2060

・ダビングしたDVD-RWの再生

パナソニック DIGA DMR-BRS530ブルーレイレコーダー



BDZ-ET1000



東芝 ブルーレイディスクレコーダー DBR-T650 1TB トリプルチューナー

付属品はBCASカード。

Panasonic DIGA DMR-BW690 1TBに増量・W録画可能

リモコン(純正シンプルリモコン)

ブルーレイレコーダー DMR-BWT660 パナソニック ２番組録画 黒色 中古

HDMIケーブル

SONY ブルーレイレコーダー BDZ-RS15 美品 点検 動作確認清掃済‼️



1TB東芝3番組録画タイムマシンレコーダー/2014年製



SONY BDZ-EW510 ブルーレイレコーダー



パナソニック ブルーレイディスクレコーダー DMR-UX4050

発送は迅速に発送いたします。

パナソニックDMR-4SE102 超美品完動 保証書付2023年2月購入



TOSHIBA DBR-Z320 REGZAブルーレイ ブルーレイレコーダー

すり替え防止の為、

FUNAI ブルーレイレコーダー HW510 2020年製

※シリアルナンバー登録済・商品状態の写真保存済

Panasonic Blu-ray 2019年製

※説明文をよくお読みいただいてから落札よろしくお願いします。

DMR-BR570(３２０GBを１TBに換装済)

#ララ_レトロ

商品の情報 ブランド 東芝 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の説明動作確認済み パナソニック DBR-Z320 ブルーレイレコーダー・HDMI端子からの映像・音声出力・市販DVD、BDの再生確認・地デジ/BS/CS受信・地デジ放送をHDDに録画、再生・HDDに録画した番組をBD-REへダビング、初期化・ダビングしたBD-REの再生・HDDに録画した番組をDVD-RWへダビング、初期化・ダビングしたDVD-RWの再生付属品はBCASカード。リモコン(純正シンプルリモコン)HDMIケーブル発送は迅速に発送いたします。すり替え防止の為、※シリアルナンバー登録済・商品状態の写真保存済※説明文をよくお読みいただいてから落札よろしくお願いします。#ララ_レトロ

商品の情報 ブランド 東芝 商品の状態 やや傷や汚れあり

2017年 SHARP ブルーレイ BD-NS510 整備済 おまけ付ソニー SONY BDZ-ET1100 ブルーレイレコーダー♧SHARP♧ 3番組同時録画 ブルーレイディスクレコーダー BD-T1700