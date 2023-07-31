非売品 LAWRENCE JOHN SULLIVAN TRIANGLENECKLACE ネックレス

定価31900

NKK様専用

ZOZOで購入しました

SAINT LAURENT ブレスレット

保管していたのですが

off-whiteネックレス

使用感はあるのでご了承のほどご理解いただけますようお願い致します。

14金 ロープチェーン Rope Chain (14K) 長さ50cm 幅3mm

袋もあるのですが汚れてしまっているのであくまでおまけの付属品程度です。

商品の情報 ブランド ジョンローレンスサリバン 商品の状態 やや傷や汚れあり

定価31900ZOZOで購入しました保管していたのですが使用感はあるのでご了承のほどご理解いただけますようお願い致します。袋もあるのですが汚れてしまっているのであくまでおまけの付属品程度です。

商品の情報 ブランド ジョンローレンスサリバン 商品の状態 やや傷や汚れあり

激レア 本人期 Maison Margiela18金ダイヤ ペンダントトップVALUABLE 18kcge様専用