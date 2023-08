▶︎商品について

新品未開封 マーチン ギターストラップ ミスチル桜井和寿さん 使用

・YAMAHAのアコースティックギター

YAMAHA CS40J クラシックギター ヤマハ

・LL6JS

★弾き込まれた綺麗な音色!ヤマハFS-325TBS試聴動画有 低弦高調整済み

・クリーニング済

カスタムショップ製 Gibson 1960's J-45 希少カラー

・新品弦に交換

YAMAHA ヤマハ LL-25J アコースティックギター

・試奏にて演奏可能を確認

Martinez MP-14 MAPLE エレクトリック・クラシックギター

・社外ハードケース付き

【美品・限定1本】Morris アコースティックギター W-30 モーリス



yamahaサイレントギター

※追記 当日に売れるケースも多いので、気になる方はお早めにコメントや購入をオススメしています。基本的に早い者勝ちです。

極美品エレクトリック・アコースティックギター LAG T118 ACE



えだまめ3355さん専用エレアコギター

▶︎備考

ヤマハ LL6 ARE

・ギター専用のメンテナンス用品で整備

YAMAHA FS-423S アコースティックギター ソフトケース付き

・クリーニング済み(オイル等で清掃)

ARIA A-80S オール単板 クラシックギター

・到着後にチューニングして演奏可能

Guild/ギルド M-240E アコギ エレアコ



ヤマハ アコースティックギター FS820 ターコイズ

YAMAHAの高級アコースティックギター「L」シリーズのLL6JSになります。試奏にて音出し確認も完了。手元のビンテージギターと弾き比べましたが、チューニングがかなり狂いづらい印象です。総合的に見てもかなり良いギターです。

❗️引き取り限定❗️ YAMAHA サイレントギター SLG200N TBL



YAMAHA ヤマハ FG-351B アコースティック ギター オレンジラベル

中古品ですので、ボディの色変化などは当然ございます。ですが、Lシリーズなので弾き心地やサウンドは抜群です。"多少の打痕や小キズは当然"と思っている方にはかなりコスパの良いギターかと思われます。

Martin GPCPA4 エレアコ (管理サナ)



【M1429-96-59】ギター初心者セット ギター入門セット

▶︎注意と確認してほしいこと

【最終値下】UG ギタレレ 6弦ウクレレ 【UGB-251cp】headway

・到着後にキズや打痕についての対応は不可能

専用商品【オール単板】Bruce Wei F5 アーチトップギター

・中古品なので打痕/キズ等は必ずあります

Epiphone エピフォン PR-150 Vintage Sunburst



✨Epiphone PRO-1 Plus WR アコギ アコースティックギター

※いままでのお客様でトラブルは起きていませんが、トラブル防止のために神経質な方には販売を致しません。

【美品】ARIA☆アリア!AF-320N!アコギ!【弾き易く調整☆新品の弦】



Martin DRS1 アコースティックギター ハードケース付き

▶︎クリーニング/メンテナンスについて

最終値下げ EJ-200SCE エレアコ エピフォン

・全体の汚れ落とし

60's ビンテージ 杢原勇作 手工品 柏 クラシックギター

・ポリッシュによるツヤだし

ovation オベーション ultra series 1528

・指板クリーナー/オイルで仕上げ

★オベーションを彷彿とするモーリス・トルネード ZⅡ 超激鳴・超美品★

・フレット磨き

【美品 ワケアリ】YAMAHA ヤマハ APX-10S エレアコギター

・弦の新品交換

Ovation エレアコ 希少



美品 Stafford SF-200Dエレアコ付属品多数あり

※楽器店だと3000-5000円相当のメンテナンスを実施しています。弦もこちらで購入して貼り替えています。

Morris Rumbler MR-3DX モーリス エレアコ



【国産☆牛骨】ARIA☆アリア!W-20!アコギ!【弾き易く調整☆新品の弦】

▶︎発送について

にく様専用〜5/21 YAMAHA LL16D ARE 音量大 優里 オール単板

・ハードケース付きで送ります

YAMAHA NCX 1200R エレガット 総単板 程度良好・美品

・ギターの発送経験は複数あり

70年代初期 アコースティックギター

・北海道や離島(福岡県から遠方)の方は事前にメッセージをお願いします

Taylor 150e Walnut



TAKAMINE(タカミネ)エレアコPT107 TBS

▶︎弦高について

【5644】 EPIPHONE humming bird ARTIST

1弦6弦12フレット→約2mm-2.2mm

Martin Gibson 超美品‼️Grover USA 102C ペグ



YAMAHA FG-110赤ラベル釣鐘希少‼️

※超正確な測定ができないのであくまで目安です。

ブンブンさま専用クロスギターCross Guitar 2.0



Conde Hermanos コンデエルマノス A26 Gravina 2013

弦高や状態は輸送中の湿気や輸送状況で変化する可能性もありますので、クレームの無いようにご理解ご協力をお願いしています。

chaki チャキ ジャンボタイプ ジャパンビンテージ G1T21572



だんぼ様専用 マルティネス martinez MR-580C

▶︎注意点

Fender Kingman SE FRD 美品 レア ハードケース付

・過度な値下げ不可

【国産!縦ロゴ!エレアコ】モーリス☆MORRIS!アコギ【弾き易く調整☆新品弦】

・悪質な場合は即メルカリ運営に報告

クラシックギター ヤマハ No.100 ビンテージ

・楽器店店員ではございません

Abe ギター クラシックギター? 320



Epiphone Hummingbird Pro White

▶︎キーワード

【週末限定価格】Morris M80Ⅱ 極美品 古いハードケース

アコースティックギター

Disney リメンバーミー クラシックギター cordoba

ギター

MORRIS MD-512 ギター

ヤマハ

初心者必見‼️調整済み‼️ヤマハJR2‼️ミニギター‼️

YAMAHA

YAMAHA アコースティックギター FS-423S (おまけ付き)

Lシリーズ

【極美品】 Fender FA-235E Concert 3TS WN アコギ



FG-15 (Natural)

種類···フォークギター

商品の情報 ブランド ヤマハ 商品の状態 やや傷や汚れあり

▶︎商品について・YAMAHAのアコースティックギター・LL6JS・クリーニング済・新品弦に交換・試奏にて演奏可能を確認・社外ハードケース付き※追記 当日に売れるケースも多いので、気になる方はお早めにコメントや購入をオススメしています。基本的に早い者勝ちです。▶︎備考・ギター専用のメンテナンス用品で整備・クリーニング済み(オイル等で清掃)・到着後にチューニングして演奏可能YAMAHAの高級アコースティックギター「L」シリーズのLL6JSになります。試奏にて音出し確認も完了。手元のビンテージギターと弾き比べましたが、チューニングがかなり狂いづらい印象です。総合的に見てもかなり良いギターです。中古品ですので、ボディの色変化などは当然ございます。ですが、Lシリーズなので弾き心地やサウンドは抜群です。"多少の打痕や小キズは当然"と思っている方にはかなりコスパの良いギターかと思われます。▶︎注意と確認してほしいこと・到着後にキズや打痕についての対応は不可能・中古品なので打痕/キズ等は必ずあります※いままでのお客様でトラブルは起きていませんが、トラブル防止のために神経質な方には販売を致しません。▶︎クリーニング/メンテナンスについて・全体の汚れ落とし・ポリッシュによるツヤだし・指板クリーナー/オイルで仕上げ・フレット磨き・弦の新品交換※楽器店だと3000-5000円相当のメンテナンスを実施しています。弦もこちらで購入して貼り替えています。▶︎発送について・ハードケース付きで送ります・ギターの発送経験は複数あり・北海道や離島(福岡県から遠方)の方は事前にメッセージをお願いします▶︎弦高について1弦6弦12フレット→約2mm-2.2mm※超正確な測定ができないのであくまで目安です。弦高や状態は輸送中の湿気や輸送状況で変化する可能性もありますので、クレームの無いようにご理解ご協力をお願いしています。▶︎注意点・過度な値下げ不可・悪質な場合は即メルカリ運営に報告・楽器店店員ではございません▶︎キーワードアコースティックギターギターヤマハYAMAHALシリーズ種類···フォークギター

商品の情報 ブランド ヤマハ 商品の状態 やや傷や汚れあり

【美品】MONO CASE M80 アコースティックギター用ギグバッグKAWAI ギター トラ目レアー総単板 メイプル クラシックギター YAMAHAFender Newporter 試奏程度KAMINARI 神鳴 アコギ シールドケーブル ブラック K-ACBK7SSYAMAHA アコースティックギター LL6JS クリーニング済 ハードケース美しいFG-251B コレクター水準品✨極美品✨ HONEY BEE F-15 BLS アコースティックギターS.yairi YD-302 復刻版Epiphone 1959 Les Paul Standard