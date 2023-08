HbarCのウェスタンシャツです。

1990年代の商品で古い物ですが作りがしっかりしていますし着用も2度のみなので目立つようなダメージはありません。

出品にあたりクリーニング済みです。

ただし中古品であることをご理解ください。

サイズは15 1/2なのでM〜L、40あたりのサイズと思っていただければ大丈夫かと思います。

肩幅 約48cm

身幅 約54cm

袖丈 約62cm

身丈 約78cm

※ブライアンセッツァーが以前のジャパンツアーで同じようなシャツをステージで着てました。(画像⑦枚目)

※こちらの商品はしばらく値下げの予定はありませんので現在の価格でご検討をお願い致します。

H BAR C

エイチバーシー

ROCK MOUNT

ロックマウント

ウエスタン

ロカビリー

ブライアンセッツァー

STRAY CATS

ブラックキャッツ

BLACK CATS

クリームソーダ

CREAM SODA

ピンクドラゴン

PINK DRAGON

MADE IN USA

カラー···ブラック

袖丈···長袖

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

