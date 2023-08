【オンライン限定商品】 sleeve bell slit 完売 ベルスリーブワンピース onepiece シャツ/ブラウス(七分/長袖)

Cara by KATRIN TOKYO

bell sleeve slit onepiece

ワンピース、フリーサイズ ブラックです。

オンラインでは即完売する人気のワンピース

袖が特徴的な1枚で決まるワンピース

新品未使用です。

よろしくお願致します。

申し訳ありませんが、人気商品の為お値下げ不可とさせていただきます。

ご了承ください。

【素材】

・black/flower-green

表地:polyester 100%

裏地:polyester 100%

【サイズ】

・FREEサイズ

身丈:127.5cm

身幅:42.5cm

肩幅:37.5cm

ウエスト:66cm

※後ろゴム仕様のため最大7cm伸びます。

ヒップ:94cm

袖丈:58.5cm

black:デザインのよさを際立たせるブラック。安定感のある色とはいえ、ディテールが効いているので新鮮さも抜群。華奢な小物でオケージョン使用も間違いなし

カラー···ブラック

袖丈···長袖

柄・デザイン···無地

カラー···ブラック

袖丈···長袖

柄・デザイン···無地

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

