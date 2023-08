ご覧頂きありがとうございます。

美品 パラブーツ アヴィニョン サイズ8



1点限り 送料無料 Church's チャーチ GRAFTON シューズ

私はかなりの靴好きで突発的に靴を買いあさってしまう癖があり、観賞用や一度履いてみたい。といった好奇心で買いほとんど着用していないものも沢山あります。

クレマン KLEMAN パドレ PADROR(PADRE) チロリアンシューズ



廃盤品・極美品モト レザースリッポン #1642 サイズ1 25~25.5cm

また、本格革靴の素晴らしさを色々な方に知って頂きたいと思っていますのでしっかりとメンテナンスして出品致します。

【はま117様専用】



RENDO ストレートチップ

ケアの方法など気になることがあれば何でもご相談くださいませ。

MAGLIANO マリアーノ monster derby モンスターダービー



9196美品8D/羽タグ11年製レッドウィングポストマンチャッカ黒ブーツブラック

※何回着用したか、何年前に購入したか

ルイヴィトン louisvuitton メンズシューズ

などはご質問頂けたら返答しますが、あまり意味のないものと考えています。

シェトランドフォックス(SHETLANDFOX)プレーントゥ 25c

雑に履いていた1年よりも、丁寧な履いていた10年の方が綺麗なこともあるからです。

極美品 モレスキー サイズ 7 1/2



GUCCI グッチ GGベルベット ローファー メンズ7ハーフ 約26.5cm



【新品】WH(ダブルエイチ) プレーントゥシューズ



CHEANEY チーニー セミブローグ 6 1/2 使用者26cm

こちらはコレクションから出品いたします。

ロイドフットウェア Gillies Shoes ギリーシューズ 6E 90's



ジャランスリワヤ 99030 24.5cm UK5.5 Uチップ ブラック 革靴

こちらはトリッカーズのバートンです。

momosakura様専用REGAL 22GRレザーシューズ 25.5 黒

カラーはネイビー状態は良好

【ゆうたろー@大量整理中様専用】大塚製靴/OTSUKA+(プラス)/ローファー

サイズはuk8

新品 YVES SAINT LAURENT rive gauche 40 1/2



BAUDOIN&LANGE 43

意外とネイビーは何にでも合わせやすく、黒よりもこなれ感を出せます。

クロケット&ジョーンズ 7 D



【1回着用程度の美品】santoni ストレートチップ 内羽根 25.0相当

SOPHNET別注

※着用5回程度※Crockett&Jones/Cavendish 3

別注品は品質管理がかなり厳しくなりますのでハズレ個体などがありません。

新品 41 マルジェラ 21aw タビレースアップシューズ 1983

その分価格は高くなりますが安心感が違います。

【美品】JOHN LOBB ジョンロブ 2005イヤーモデル♯7000 9E



◆極美品 SANDERS 8469T 7.5F ディプロマットコレクション

かなり上質なものであり、状態も良好。

ハインリッヒ・ディンケラッカー Rio 140周年記念モデル

安いラインのリーガルやスコッチグレインなどを買おうと検討されているようでしたらこちらを買った方が絶対に良いと言い切れます。

Alden/オールデン チャッカブーツ 13132 シガー



Alden / Tassel / 563 / コードバン#8 / 6 1/2D

格安で出品致します

YUKETEN/ユケテン "PLAIN Toe.シャークソール"

しばらく出品して売れなければ自分用でこの先も使っていきます。

【新品】【期間限定価格】三陽山長・琴之介・手縫いアデレードホールカット・ブラック



★激レア★ Dr.Martens GILBEY ハーネス スリッポン



【新品未使用】キャサリンハムネット 本革シューズ

スニーカーサイズですと、26.5〜27.5cmほどの方にお勧めです。

Jalan Sriwijaya タッセルローファー



シェットランドフォックスケンジントンⅡ 2 7.5 25.5cm

私は、他ブランドですと

DOLCE&GABBANA 革靴 ドレスシューズ



オールデン56251 7D 25cm コードバン ブラック

リーガル 25.5

REGAL リーガル シューズ 黒&ブラウス

スコッチグレイン 25.5

トリッカーズ UK7.5 バートン エイコン

オールデン 7.5〜8.5

セール【限定シューキーパ/袋付】SCOTCH GRAIN F-756 25.5㎝

トリッカーズ 7.0〜7.5

Hender Scheme エンダースキーマ jung

パラブーツ 6.5〜7.0

HIROSHI TSUBOUCHI ブラック 日本製ローファー

クロケットアンドジョーンズ 7.0〜8.0

Berwick バーウィック ウイングチップ ブラウン 27.5ビジネスシューズ

エドワードグリーン 7.0〜8.0

北嶋製靴工業所 シークレットシューズ

ジョンロブ 7.0〜7.5

Sergio rossi エナメルドレスシューズ

チャーチ 70〜80

【値下げ中】 ALDEN(オールデン) BEAMS別注タッセルローファー



新品 Enzo Bonafe × BEAMS F フルブローグシューズ

程を着用しております。

TROVE トローヴ ローファー ウイングチップ ビジネス シューズ 革靴

こちらもちょうど良いサイズ感でした。

【希少】【超美品】REGAL コインローファー FH14 ビブラムソール



クリスチャンルブタン スタッズ ローファー ゴールド ライトストーン

付属品

オールデン 967 ブラック ウイングチップ 新品未使用

靴本体

[純正シューツリー付属] アレンエドモンズ スウェード ローファー

純正箱など

良好 クロケット&ジョーンズ 靴 黒 8E 高級



値下げfoot the coacher Square Loafer



alden コートバン タッセルローファー 664 サイズ6D

シューツリーは付属しません。

ユハYUHAKU ローファー スリッポン 短靴



Paul Smith × Crockett & Jones ストレートチップ



美品 ルイ ヴィトン ビジネスローファー



【Ferragamo】フェラガモ メンズ 7 1/2 25.0 25.5 革靴

どうぞお早めにご検討くださいませ。

パラブーツ シャンボード グリンゴ ヌバック



【未使用展示品】ストロバー STROBER コンフォートシューズ プレーントゥ



alden 563 コードバン訳あり

素人保管の中古品です。

極美品 トレーディングポスト セントラル製 スエード パンチドキャップトウ

完璧を求める方や神経質な方は購入をご遠慮下さいませ。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド トリッカーズ 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧頂きありがとうございます。私はかなりの靴好きで突発的に靴を買いあさってしまう癖があり、観賞用や一度履いてみたい。といった好奇心で買いほとんど着用していないものも沢山あります。また、本格革靴の素晴らしさを色々な方に知って頂きたいと思っていますのでしっかりとメンテナンスして出品致します。ケアの方法など気になることがあれば何でもご相談くださいませ。※何回着用したか、何年前に購入したかなどはご質問頂けたら返答しますが、あまり意味のないものと考えています。雑に履いていた1年よりも、丁寧な履いていた10年の方が綺麗なこともあるからです。 こちらはコレクションから出品いたします。 こちらはトリッカーズのバートンです。カラーはネイビー状態は良好サイズはuk8意外とネイビーは何にでも合わせやすく、黒よりもこなれ感を出せます。SOPHNET別注別注品は品質管理がかなり厳しくなりますのでハズレ個体などがありません。その分価格は高くなりますが安心感が違います。かなり上質なものであり、状態も良好。安いラインのリーガルやスコッチグレインなどを買おうと検討されているようでしたらこちらを買った方が絶対に良いと言い切れます。格安で出品致しますしばらく出品して売れなければ自分用でこの先も使っていきます。スニーカーサイズですと、26.5〜27.5cmほどの方にお勧めです。私は、他ブランドですとリーガル 25.5スコッチグレイン 25.5オールデン 7.5〜8.5トリッカーズ 7.0〜7.5パラブーツ 6.5〜7.0クロケットアンドジョーンズ 7.0〜8.0エドワードグリーン 7.0〜8.0ジョンロブ 7.0〜7.5チャーチ 70〜80程を着用しております。こちらもちょうど良いサイズ感でした。付属品靴本体純正箱などシューツリーは付属しません。どうぞお早めにご検討くださいませ。素人保管の中古品です。完璧を求める方や神経質な方は購入をご遠慮下さいませ。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド トリッカーズ 商品の状態 やや傷や汚れあり

paraboot パラブーツ シャンボード 8 ノアール旧ロゴ ビンテージ JM Weston ロジェ 598イタリア製 ストレートチップREGAL Imperial Grade コードバン 25.5cmレア smoke t one THE ONE DAILY SLIPPERS 27ダブルエイチ WH ダブルモンク スエード ダークネイビージョンロブ JOHN LOBB ダブルモンク DARBYラスト 7 バッファローJ.M.WESTON 180シグ二チャーローファー6C ブラックREGAL リーガル ストレートチップ 25.5EE ブラック 日本製 W791オールデン タッセル ローファー スエード 7