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スーパーセール期間限定 リーバイス　シャツ　ヴィンテージ シャツ

商品の説明

リーバイスのヴィンテージのシャツになります。
正規 18SS Saint Laurent サンローランパリ デニムシャツ

★GUCCI★シルク100％★シャツ★サイズM相当★グッチ★
他と被らない柄と生地感、色合いに惹かれて購入しました。
Supreme Small Box Shirt　Natural
数回使用していますが、汚れなどはない備品になります。
NEED THREE CAR ニードスリーカー 着物地シルク アロハシャツ L
凄く気に入っている商品ですが、体重増加でサイズが合わなくなった為、誰かに着てもらいたいと思い出品致します笑
visvim BANDANA BORDER SHIRT

アークテリクス　ボタンシャツ　L
おしゃれな方是非購入お願い致します！！
INTÉRIM ハイパービッグ200/2スーピマツイルレギュラーカラーシャツ
定価20000円程しましたが購入検討の方はお気軽に希望金額など教えてください。

新品　RALPH LAUREN ラルフローレン　コットン　シャツ　ホワイト　XS

商品の情報

商品のサイズM
ブランドリーバイス
商品の状態未使用に近い

ミーンズワイル　シャツ
リーバイスのヴィンテージのシャツになります。他と被らない柄と生地感、色合いに惹かれて購入しました。数回使用していますが、汚れなどはない備品になります。凄く気に入っている商品ですが、体重増加でサイズが合わなくなった為、誰かに着てもらいたいと思い出品致します笑おしゃれな方是非購入お願い致します！！定価20000円程しましたが購入検討の方はお気軽に希望金額など教えてください。

商品の情報

商品のサイズM
ブランドリーバイス
商品の状態未使用に近い

スーパーセール期間限定 リーバイス　シャツ　ヴィンテージ シャツ

49分钟前

スーパーセール期間限定 リーバイス　シャツ　ヴィンテージ シャツ

¥11,111 ¥9,444

(税込) 送料込み
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商品の情報

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