【在庫あり】 SUPER 【レア】Schneider ANGULON MC F5.6 47mm レンズ(単焦点)

※マウントは適当に選択しています。

【外観】

外観はとても綺麗です。

利用による僅かなスレや汚れが見られますが、目立つアタリや凹み、割れといったダメージはありません。

全体的には色つや質感の残った綺麗な外観を維持しています。

ボードも綺麗な状態を保っています。

【動作】

チャージができ、シャッターも切れることを確認済みです。

設定に応じて低速から高速まで段階的にシャッタースピードも変化します。

【光学】

レンズ内はクリアーです。

レンズ内に微細なチリの混入と強い光を当てて分かる極薄いクモリが見られますが、いずれも撮影に影響はありません。

目視で気になるカビやクモリ、キズは見られませんので、描写力を生かした撮影が期待できます。

【付属品】

・本体

・フロントキャップ

・リアキャップ

#3188

商品の情報 商品のサイズ Xマウント ブランド シュナイダークロイツナッハ 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ Xマウント ブランド シュナイダークロイツナッハ 商品の状態 やや傷や汚れあり

